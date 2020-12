Cristian Popescu Piedone face peste 160 de angajari in primarie. El a cerut suplimentarea posturilor in aparatul de specialitate al primarului

Violeta Dobre, director al Directiei de Resurse Umane din Primaria Sectorului 5, a mentionat ca numarul posturilor se suplimenteaza cupentru buna desfasurare a activitatii institutiei, ajungandu-se la 827 de posturi."Suplimentarea este de 162 de posturi si provine dupa cum urmeaza: 42 de posturi sunt infiintate pentru reintegrarea functionarilor publici care au castigat in urma unor hotarari judecatoresti reintegrarea pe functiile detinute. S-au infiintat doua servicii de guarzi care sa asigure paza bunurilor aflate in administrarea unitatii administrativ-teritoriale cu forte proprii. Au fost infiintate doua servicii noi de proiecte, unul de accesare fonduri europene, unul de politici de dezvoltare durabila. S-au infiintat doua servicii de urmarire a contractelor. S-au transformat diferite compartimente in servicii de investitii, de audit, de informatica, de aici provine diferenta de 162 de posturi", a declarat Violeta Dobre.Hotararea privind suplimentarea numarului de posturi din aparatul de specialitate al primarului a fost adoptata cu unanimitatea voturilor celor prezenti in sala, mai precis cu 14 voturi de la PSD si PPU-SL.Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a facut apel la consilierii de la PNL si USR PLUS sa trimita specialisti sa lucreze."Domnilor de la PNL, domnilor USR-isti, daca aveti specialisti, trimiteti-i sa lucreze! V-am spus ca nu ma intereseaza coloratura politica. (...) avem nevoie de dezvoltare. Avem aproape 50 de posturi, au castigat in instanta si e hotarare judecatoreasca", a spus Piedone.Consilierii locali USR PLUS Sector 5 si PNL Sector 5 au anuntat, anterior sedintei ordinare a Consiliului Local care ar fi trebuit sa aiba loc joi, ca, manifestandu-si nemultumirea fata de proiectul privind suplimentarea numarului posturilor din aparatul primarului cu 200, pe motiv ca autoritatea locala are deja prea multi angajati Ulterior, Cristian Popescu Piedone a abrogat dispozitia sa de convocare a Consiliului Local, joi, in sedinta ordinara. El a convocat Consiliul Local joi, in doua sedinte extraordinare.