VIDEO Primaria Sectorului 5: Bunuri in valoare de 493.000 de euro, depozitate de cativa ani in Piata Ferentari. Trotinete electrice, carti si ornamente de Craciun, in stare de degradare

Corpul de Control al Primarului va sesiza organele competente, pentru a verifica daca banii publici au fost cheltuiti legal sau nu, arata acestia."In urma unei vizite pe teren, primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone Popescu, a aflat ca Piata Agroalimentara Ferentari este nefunctionala. Mai exact, in loc sa fie amenajata astfel incat producatorii sa isi poata vinde marfa, iar cetatenii din sector sa poata cumpara fructe si legume dintr-o piata moderna, spatiul a fost transformat intr-un depozit. Mii de perechi de incaltaminte, mingi, trotinete electrice, carti pentru copii, diverse jucarii, pungi de cadouri, steaguri, ornamente de sarbatori, medalii, manusi de box, dezinfectanti, produse de igiena, detergenti, tricouri inscriptionate, penare, geci de iarna, topuri de hartie, brelocuri, umbrele, baloane, sepci, pistoale de jucarie, pusti cu bile, toate acestea si multe altele se afla in Piata Ferentari, depozitate de ani de zile, iar unele dintre ele sunt intr-o stare avansata de degradare", arata reprezentantii Primariei Sectorului 5, intr-o postare pe Facebook Conform sursei citate, au fost identificate bunuri care nu pot fi cuantificate, cum ar fi: licente Office CD, elemente de recuzita (costume, rochii, caciuli, curele, margele, plase camuflaj etc), dar si recuzita de armata (caschete, pantaloni si vestoane, bidoane de apa etc). Tot in aceasta serie se incadreaza si globuri, sabloane hartie fulgi de nea, roll-up-uri, flori decorative, figurine de Craciun (berbec, miel, vaca, camila, magi, Iosif, Fecioara Maria)."Toate bunurile sunt achizitionate de Centrul Cultural si de Tineret " Stefan Iordache ". Hartia, detergentii si papetaria au fost achizitionate de la societatea Economat Sector 5 SRL. Din informatiile pe care le are primarul Sectorului 5, Cristian-Victor Piedone Popescu, fostul edil nu era la curent cu achizitiile facute de fostii directori, acestia folosindu-se de functiile pe care le ocupau pentru a obtine diverse bunuri", afirma reprezentantii Primariei-Actualul primar al Sectorului 5 a dispus inventarierea tuturor bunurilor aflate in Piata Ferentari, iar ulterior vrea sa redeschida piata."Potrivit calculelor estimative realizate de Directia de Control din cadrul Primariei, bunurile gasite in Piata Ferentari valoreaza 2.419.414 lei (493.000 euro). O mare parte din bunurile gasite in Piata Ferentari nu mai exista in contabilitatea Centrului Cultural si de Tineret "Stefan Iordache". Ele figureaza ca au fost distribuite in proiecte culturale ce au avut loc pe raza Sectorului 5, desi se afla depozitate in piata. Cele care inca se afla in contabilitatea Centrului Cultural au o valoare de doar 279.984 lei. In perioada imediat urmatoare se va face o analiza referitoare la bunurile gasite in Piata Ferentari si se va decide care va fi destinatia acestora, pentru a putea elibera spatiul pietei. De asemenea, Corpul de Control al Primarului va sesiza organele competente, pentru a verifica daca banii publici au fost cheltuiti legal sau nu", mai arata sursa citata.