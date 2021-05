USR PLUS a votat alaturi de PSD bugetul Primariei Sectorului 5, conduse de Piedone VIDEO

In cadrul dezbaterii pentru buget, consilierii USR-PLUS au depus mai multe amendamente la buget care in cele din urma au fost votate si de catre consilierii PSD. La momentul votului final, Cristian Piedone s-a bazat pe langa votul traditional venit de la consilierii PSD si PPU-SL si pe voturile, surprinzatoare, ale consilierilor USR-PLUS.Anul trecut a avut loc un scenariu similar la Sectorul 6. Atunci, o consiliera USR in Consiliul Local al Primariei Sectorului 6 a votat adoptarea bugetului pentru anul 2020 propus de primarul PSD Gabriel Mutu . Ulterior, consiliera USR a fost exclusa din partid