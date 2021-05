Artificiul scandalos prin care Popescu Piedone ar putea scapa de pedeapsa uriasa incasata in dosarul "Colectiv". In prima instanta, a primit 8 ani si 6 luni de inchisoare

Concret, pe 14 aprilie, completul de la Curtea de Apel Bucuresti format din judecatorii Adina Pretoria Dumitrache si Andrei Viorel Iugan a pus in vedere procurorilor si partilor din dosar ca la termenul din 12 mai se va pune in discutie, din oficiu, schimbarea incadrarii juridice a unor infractiuni retinute in sarcina inculpatilor condamnati in faza de fond. Artificiul juridic a fost sesizat si de catre jurnalistul Ionel Stoica , care noteaza ca judecatorii vor sa schimbe incadrarea inclupatilor din abuz in serviciu in neglijenta in serviciu, in forma continuata si nu in concurs. Astfel, pedepsele inculpatilor ar ajunge sa fie "indulcite", iar o parte din sentinte ar putea duce in derizoriu.Totodata, functionarii Statului Roman implicat in proces ar putea scapa de problemele penale daca se va ajunge la schimbarea incadrarii.Ba mai mult, victimele ar putea ramane fara despagubiri, intrucat infractiunile ar putea fi catalogate drept infractiuni de serviciu, nu contra vietii. Neavand condamnati, nu se mai platesc daunele materiale si morale.In decembrie 2019, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la Tribunalul Bucuresti la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu in dosarul Colectiv.Situatia a fost notata si de catre supravietuitorii incendiului din Clubul Colectiv si familiile victimelor, care reclama, intr-o scrisoare deschisa, schimbarea incadrarii juridice a faptelor inculpatilor, ceea ce ar duce la pedepse "mici si nesemnificative"."Pentru reprezentantii sistemului judiciar, dosarul Colectiv este nimic mai mult decat un caz complicat; pentru noi, este tragedia care ne-a distrus vietile, au transmis semnatarii documentului transmis luni, 26 aprilie, adaugand ca se asteapta sa se faca dreptate."In cateva zile, se implinesc 5 ani si jumatate de la producerea incendiului din clubul Colectiv, cauzat de coruptie, nerespectarea legii, incompetenta si nepasare. De 5 ani si aproape 6 luni, noi, supravietuitorii, familiile noastre si familiile celor care au pierit in urma incendiului - prietenii nostri dragi - asteptam ca Justitia din Romania sa faca dreptate. Pentru reprezentantii sistemului judiciar, dosarul Colectiv este nimic mai mult decat un caz complicat, cu inrauriri incomode, a carui componenta politica jeneaza si influenteaza deopotriva. Pentru noi, insa, este tragedia care ne-a distrus vietile, oroarea care ne-a rapit persoanele iubite de langa noi si supliciul care ne-a mutilat trupurile si sufletele dincolo de recunoastere, transformandu-ne in vesnici pacienti. Pentru parinti, este groaza indescriptibila care i-a facut orfani de copii si i-a aruncat intr-un doliu perpetuu, imposibil de depasit", se arata in scrisoarea deschisa.Potrivit scrisorii, "in schimb, dupa 5 ani si jumatate de chinuri felurite, atat fizice, cat si sufletesti, aflam din documentele emise dupa termenele apelului, ca se ia in mod serios in considerare schimbarea incadrarii juridice a infractiunilor inculpatilor, lucru care, daca s-ar infaptui, ar putea duce la absolvirea acestora de o parte din vina si la "indulcirea" pana la derizoriu a pedepselor acordate"."In aceasta situatie, inculpatii s-ar putea alege cu pedepse mici, nesemnificative, disproportionate fata de gravitatea faptelor comise si a consecintelor lor, lucru care ar arunca o umbra adanca asupra intregului proces de justitie din Romania, aratand ca nici in cazuri tragice in care vinovatia este evidenta, precum Colectiv, judecata nu pare sa se faca pe masura severitatii infractiunii, ci pe baza impingerii la extrem a legislatiei, cu scopul de a menaja, probabil, inculpatii si nicidecum de a face dreptate. O asemenea decizie de schimbare a incadrarii juridice a faptelor inculpatilor intru reducerea pedepselor acestora, nu ne-ar afecta doar pe noi, in calitate de parti in acest proces, ci s-ar rasfrange asupra tuturor actelor de justitie din Romania. Ar semnala ca, indiferent cat de grave sunt faptele si urmarile acestora, pedeapsa, in loc sa fie exemplara si sa descurajeze incalcarea legii, este doar o formalitate", se mai arata in document.