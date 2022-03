Fostul șef al Administrației Domeniului Public al Sectorului 6, Daniel Istrate, a susținut marți, 29 martie, că fostul edil de sector, Cristian Poteraș, nu ar fi fost obligat de lege să organizeze o licitație publică pentru atribuirea contractului de construire a „parcărilor inteligente”. Curtea de Apel București a audiat mai mulți martori în dosarul în care Poteraș a fost achitat pe fond, după ce a cerut o șpagă de 1 milion de euro din care ar fi primit un sfert, conform DNA.

Obiectul dosarului în care este judecat în prezent Cristian Poteraș este legat de modalitatea în care a fost atribuit, în perioada 2006-2007, contractul pentru „parcările inteligente” din Sectorul 6 al Capitalei. Este vorba despre un sistem supraetajat de parcare în care mașinile sunt ridicate, pe rând, cu ajutorul unor platforme acționate electric.

Un milion de euro spun procurorii DNA că ar fi cerut Cristian Poteraș pe vremea când era edil de la firma Tettas SRL, cea care livra dispozitivele de „smart parking”, pentru a implementa această soluție în Sectorul 6.

Daniel Istrate, fost șef al Administrației Domeniului Public (ADP) al Sectorului 6, a fost audiat ca martor la Curtea de Apel București și a dat detalii despre modalitatea în care a fost atribuit contractul.

Iată cum au avut loc discuțiile în sala de judecată:

Procuror: Care era funcția lui în primărie în 2008-2009?

Martor: La nivelul anilor respectivi, Direcția de Investiții era în cadrul ADP. Erau cei care se ocupau de procedurile de investiții în primărie. Bugetul era separat, dar având în vedere că Direcția de Investiții era sub ADP procedura s-a derulat prin noi, dar banii au venit de la Direcția Economică din cadrul Primăriei.

Procuror:Care au fost discuțiile la PS6 în legătură cu înființarea de locuri de parcare, anterior primirii ofertei de la societatea Tettas SA?

Martor: Am căutat să îmbunătățim. Am făcut parcări și am încercat să găsim alte sisteme. Acest sistem parchează 10 mașini. Și în acea perioada erau probleme cu locurile de parcare în sensul insuficienței acestora. S-au creat parcări pe domenii public și s-a încercat eficientizarea acestora.

Judecător: Știați de aceste parcări inteligente, de tehnologia acestora?

Martor: Am încercat să construim parcări mai mari, dar nu se putea din punct de vedere tehnic.

Procuror: S-a implicat primarul în astfel de discuții, în sensul că a solicitat soluții?

Martor: Da, s-a implicat, cerând să găsim soluții pentru eficientizarea parcărilor, fiind foarte multe cereri în acest sens.

Procuror:Care au fost discuțiile cu privire la procedură? Cum s-a primit oferta de la Tettas SRL?

Martor: Nu îmi amintesc. Știu că (oferta - n.r.) a sosit la secretariat, la Direcția de Investiții. Ei erau și cei implicați în găsirea soluțiilor. Procedura s-a desfășurat la Direcția de Investiții.

Cum s-a desfășurat procedura de achiziție

Procuror: Care au fost discuțiile din interiorul Direcției cu privire la tipul de procedură de achiziție?

Martor: Se putea achiziționa pachetul, ca un produs. Se putea face direct cu firma respectivă. Știu că am achiziționat produsul pe firma respectivă pentru că firma era unicul constructor pe piață și legea permitea achiziția directă. Nu pot oferi amănunte.

Procuror: A solicitat Cristian Poteraș să se facă achiziție directă, pentru că firma ar fi unicul producător al sistemului?

Martor: Nu. S-a făcut referatul și s-a aprobat de primar. Apoi și s- a făcut testarea cu 5 sau 7 produse.

Procuror: Dacă sumele de bani au fost plătite din partea S6 către Tettas sau către alte firme?

Martor: Nu. Banii veneau din Primărie. Plata a fost făcută către firma Tettas, așa îmi amintesc. Produsul a fost achiziționat cu soft cu tot. Banii au plecat din Direcția Economică către Tettas, fără intermediar.

Procuror: Directorul de la Direcția de Investiții a exprimat nemulțumiri sau rezerve în legătură cu această procedura de achiziție?

Martor: Nu îmi aduc aminte să fi avut.

Procuror: Dacă în afară de Tettas au fost primite și alte ofere pentru parcări inteligente de la alte societăți?

Martor: Nu îmi amintesc.

Martor: Poteraș nu ar fi avut atribuții în legătură cu achiziția

Avocat: La momentul achiziției prin ADP, instituția era în subordonarea Consiliului Local sau a Primăriei și primarului?

Martor: ADP-ul era sub autoritatea Consiliului Local.

Avocat: Avea primarul atribuții în acel moment?

Martor: Nu.

Avocat: A fost implicat personal primarul Poteraș în achiziția de parcări inteligente?

Martor: Nu.

Avocat: Dacă ați auzit că în urma încheierii acestui contract Poteraș Cristian să fi primit vreun beneficiu material.

Martor: Nu.

Avocat: Dacă achiziția o apreciază ca fiind utilă.

Martor: Da. A fost utilă. Ulterior au fost achiziționate mai multe astfel de sisteme.

Avocat: Mai avea cineva sisteme SM 12 L ca societatea Tettas?

Martor: Nu îmi aduc aminte să fi existat un alt furnizor de astfel de sisteme.

Avocat: Din punctul dumneavoastră de vedere au fost respectate procedurile?

Martor: Da. Consider că, pentru ceea ce am semnat eu, au fost respectate procedurile cerute de lege.

Procurorii DNA speră că îi vor convinge pe magistrații Curții de Apel București să desființeze decizia de achitare obținută de fostul edil Cristian Poteraș anul trecut, la Tribunalul București.

Fostul primar al sectorului 6 al Capitalei a fost găsit nevinovat pe fond, pe data de 23 februarie 2021, într-un dosar în care este acuzat de DNA că a primit o mită de aproximativ un milion de euro pentru a aproba un proiect imobiliar și pentru atribuirea de contracte din bani publici.

În acelaşi dosar, instanţa a dispus achitarea firmei SC Tettas SRL, precum şi a administratorului acesteia, Iulian Constantin, judecat pentru dare de mită.

Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu apel de procurorii DNA.

Cristian Poteraș, condamnat într-un dosar mai vechi la 8 ani de pușcărie

Pe 2 iunie 2020, Cristian Poteraș a ieșit din închisoare, după 5 ani executați din condamnarea de 8 ani la care fusese condamnat într-un dosar privind retrocedarea ilegală a unor terenuri din Bucureşti, din care a executat doar cinci ani, fiind eliberat condiţionat în iunie 2020

Pe 28 decembrie 2018, Cristian Poteraş, fost primar al Sectorului 6 al Capitalei, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, el fiind acuzat că a primit aproximativ un milion de euro pentru a aproba un proiect imobiliar şi pentru atribuirea de contracte din bani publici.

În același dosar, a fost trimis în judecată Iulian Constantin, reprezentant al societăţii SC Tettas SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită.

Acuzațiile DNA: Cristian Poteraș ar fi cerut o mită de 1 milion de euro

Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2007, Cristian Poteraş, în calitate de primar al Sectorului 6 Bucureşti, a pretins de la reprezentanţii unei societăţi comerciale înregistrate într-o ţară UE suma de 1.000.000 de euro, primind de la aceştia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 de euro.

Banii respectivi au fost pretinşi şi primiţi în schimbul emiterii autorizaţiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar (autorizaţii de demolare, certificat de urbanism şi autorizaţii de construire).

În anul 2009, mai spune DNA, Poteraş a pretins de la Iulian Constantin şi SC Tettas SRL Bucureşti un procent de 15% din contravaloarea plăţilor efectuate, în schimbul atribuirii unor contracte de achiziţie publică către societatea menţionată anterior şi pentru efectuarea plăţilor pentru produsele furnizate şi a primit de la aceştia, prin intermediul unei alte firme, suma de 857.800 de dolari.

Conform DNA, atribuirile s-au realizat fără planificarea investiţiilor anterior demarării procedurilor de achiziţie, fără bugetarea sumelor şi prin aplicarea unor proceduri de achiziţie publică directă interzise de dispoziţiile legale în legătură cu furnizarea, livrarea şi instalarea unor sisteme inteligente de parcare.

Pe perioada mandatului de primar deţinut de Poteraş, societăţii Tettas SRL i-au fost atribuite de către Primăria Sectorului 6 patru contracte pentru furnizarea unor sisteme de parcare inteligente, cu o valoare de 40.314.575 lei, din care au fost decontaţi 33.880.387 lei.

