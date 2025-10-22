Poteras si-a dat demisia si i-a cerut lui Boc sa faca acelasi lucru

Autor: Florin Necula
Miercuri, 13 Iunie 2012, ora 13:17
4494 citiri
Foto: Digi 24

Fostul primar al sectorului 6 Cristian Poteras si-a anuntat demisia din fruntea organizatiei PDL Sector 6, cerandu-i presedintelui democrat-liberal Emil Boc sa faca acelasi lucru.

"Cu totii il vom felicita pe domnul Boc (pentru castigarea Primariei Cluj-Napoca - n. red.), inca presedintele PDL, dar va trebui ca si dansul, ca si multi altii, sa faca o analiza foarte concreta si poate ca partidul are nevoie de o reimprospatare la centru.

Este parerea mea, ca si eu mi-am depus mandatul, proiectul PDL de pe 10 iunie a esuat. (...) PDL nu mai reprezinta o alternativa pentru electorat", a precizat Poteras, miercuri.

Intrebat daca presedintele PDL, Emil Boc, ar trebui sa-si dea demisia din fruntea organizatiei, Cristian Poteras a replicat "din punctul meu de vedere, da. Il felicit pentru ca a castigat alegerile la Cluj, dar proiectul politic a esuat".

Cristian Poteras i-a criticat si pe unii colegi de partid, care "se dau barbati", dar care nu au castigat niciodata alegeri.

"Esecul meu este esecul PDL. Totul se pune in spatele, pana la urma in spatele unei doamne (Elenei Udrea - n. red.), a unei femei. Sunt multi barbati din PDL care se dau barbati si ar trebui sa aiba o alta atitudine. Sunt multi care s-au aratat deranjati de ce se intampla in partid, in conditiile in care ei nu au castigat niciodata alegeri", a afirmat fostul primar al sectorului 6.

Acesta si-a recunoscut infrangerea din alegerile locale, explicand care au fost factorii care au dus la pierderea mandatului de primar, dupa opt ani.

"In urma cu opt ani, in 2004, am venit in functie in urma unui vot politic. A venit momentul sa plec din aceasta functie, tot dupa un vot politic, emotional si negativ. Sunt mandru de realizarile pe care le-am avut. (...) Sunt constient ca se putea face mai mult, dar actiunile de imagine conteaza mai mult decat cele de refacere a infrastructurii", a explicat Poteras.

Democrat liberalul a spus ca demisia sa din fruntea organizatiei PDL Sector 6 este mai degeraba o "analizare a muncii mele in fruntea PDL Sector 6", notand ca analiza sa va fi facuta in primul rand de colegii din organizatia sectoriala a PDL.

"Vine o perioada in care anumite proiecte politice nu mai sunt viabile. Sunt multe de explicat, multe lucruri care nu au depins de mine. Am crezut intotdeauna ca daca demonstram ca avem o puternica echipa administrativa si pe plan politic, avem acelasi rezultat", a declarat Poteras, felicitandu-l totodata pe Rares Manescu pentru victoria la sectorul 6 si recomandandu-i sa continue proiectele incepute de fostul primar.

Nu in ultimul rand, fostul presedinte al PDL Sector 6 i-a criticat pe liderii USL, Crin Antonescu si Victor Ponta, care "cer desfiintarea unui partid, a PDL. Este anormal, este un lucru foarte grav si voi trage semnale de alarma de fiecare data cand voi mai auzi asemenea lucruri".

