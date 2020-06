Fostul primar Poteras iese din inchisoare. L-au ajutat recursul compensatoriu si ca a scris o lucrare stiintifica

Are o oferta de angajare

In acest caz, pe 29 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea de liberare conditionata a edilului, dar DNA a contestat-o la Tribunalul Bucuresti, magistratii respingand azi cererea procurorilor.Fostul edil a inceput executarea acestei pedepse pe 22 mai 2015.In aprilie 2019, magistratii au respins o cerere similara de liberare conditionata si au fixat termen pentru reiterare in aprilie 2020.In perioada executarii pedepsei,Fostul politician a fost inchis in Penitenciarul Rahova.Pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, fostul edil trebuie sa execute fractia de 2/3 din pedeapsa, respectiv 1.948 zile de inchisoare. La sfarsitul lunii aprilie, el executase aproximativ 2.500 de zile de inchisoare, facute efectiv sau castigate.Ca argumente suplimnentare pentru liberare conditionata, avocatul lui Poteras a explicat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 ca clientul sau are deja o oferta de angajare, in cazul in care va fi eliberat, si ca va fi primit in spatiu de catre fiul sau, cu care a tinut legatura si pe mediul suport pe toata perioada incarcerarii.", a punctat Poteras, in ultimul cuvant.Judecatoria Sectorului 5 a observat ca, in perioada in care a fost detinut, Poteras a participat la activitati cultural educative, a executat pedeapsa in regim deschis si a muncit.", motiveaza instanta.Cristian Poteras mai este trimis in judecata in alte doua dosare de coruptie de catre procurorii DNA, dar acestea sunt pe rolul instantelor."Instanta mai are in vedere faptul ca inculpatul nu a fost condamnat pentru infractiuni cu violenta, astfel ca liberarea acestuia nu ar reprezenta, raportat la fapta savarsita de acesta, un risc cu privire la siguranta persoanelor. De asemenea, faptele au fost savarsite in anul 2006, iar dupa acel moment, acesta nu a reiterat conduita infractionala," explica magistratii.In aceasta situatie, Judecatoria Sectorului 5 considera ca scopul preventiv si educativ al pedepsei a fost atins, asa ca a apreciat ca este oportuna acordarea beneficiului liberarii conditionate. Dupa cum am aratat, ultimul cuvant in acest caz urmeaza sa-l aiba marti Tribunalul Bucuresti.