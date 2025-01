Politolog, despre cei mai „noi candidați” la prezidențiale: „Le recomand să facă un test. Să ia trenul Mangalia-Baia Mare, sau Timișoara-Botoșani”. Motivele din spatele sfatului

Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, a comentat duminică, 19 ianuarie, candidaturile la alegerile prezidențiale ale lui Daniel Funeriu și Cătălin Avramescu.

Cristian Preda spune că cei doi ar trebui să dea un „test”. Mai exact, să ia trenul pe o distanță mai lungă și să vadă câte persoane îi cunosc și câte ar convinge să îi voteze.

„Aflu că, după D. Funeriu, și Cătălin Avramescu a anunțat că vrea să candideze la președinție.

Pe cel de-al doilea îl cunosc bine: am făcut armata împreună, am fost colegi de facultate, acum lucrăm amândoi la FSPUB (n.red. Facultatea de Științe Politice - Universitatea din București).

Pe celălalt îl știu mai puțin: l-am întâlnit când încerca să profite de relația lui cu Stolojan ca să capete ceva de la președintele Băsescu.

Aș vota cu oricare dintre ei dacă s-ar califica în finală și ar avea în fața lor un Ponta sau un Antonescu.

Ca să ajungă, însă, în finală - dar ce zic eu?, ca să se convingă singuri dacă au sau nu șansa de a intra în turul întâi, adunând 200 de mii de semnături -, le recomand să facă un test: să ia trenul de la Mangalia la Baia Mare, sau de la Timișoara la Botoșani și să vadă cu ochii lor, în cele 15-20 de ore de călătorie

(a) câți români îi cunosc,

(b) câți ar vota cu ei și

(c) câți pot convinge că ar merita să ajungă la Cotroceni…

Cătălin Avramescu

Fostul ambasador și consilier prezidențial Cătălin Avramescu, a anunțat joi, 16 ianuarie, într-o postare pe Facebook, că va candida la alegerile prezidențiale din 2025.

Avramescu spune că este „liberal clasic”.

„Voi candida la funcția de Președinte al României.

De ce? Pentru că am ajuns, ca țară, într-o situație inacceptabilă. Candidații anunțați până acum sunt foarte slabi. Nu înțelegi, efectiv, ce legătură au ei cu "descrierea postului". Așa riscăm să devenim prima țară din lume care alege un alienat mintal pe post de Președinte.

Susținut de care partid sau alianță? Nu doresc în acest moment niciun sprijin al partidelor. Din păcate, acestea sunt grav compromise. Și-au făcut-o cu mâna lor. Să promovezi un puturos de profesie ("Am trăit pe banii nevestei zece ani") înseamnă să nu îți respecți țara și electoratul. Mulțumesc, nu am nevoie de un asemenea "sprijin".

Ce orientare politică reprezint? Liberal clasic. (Așa cred).

Ce mă califică? Patru ani am condus cancelaria Președintelui, cinci ani ambasador, docent al Universității din Helsinki, în prezent profesor de științe politice la Universitatea din București și director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.

Lucrurile sunt simple. Dacă cunoașteți pe cineva mai calificat și dispus să candideze, vă rog să îmi dați de știre. Am să îl susțin fără nici un fel de rezerve. Până atunci, ne vedem în campanie. Care începe astăzi”, a transmis Cătălin Avramescu.

Cătălin Avramescu este un filosof, publicist și diplomat român, specializat în filozofie politică modernă. Este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, unde predă cursuri de istoria gândirii politice, filozofie politică și etică.

În perioada 2011-2016, a ocupat funcția de ambasador al României în Finlanda și Estonia.

În 2008, a fost numit consilier de stat în cadrul Cancelariei președintelui Traian Băsescu.

Daniel Funeriu

Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale.

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, care şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia supremă în stat, anunţă că va avea drept siglă electorală busola, iar unul dintre sloganurile sale va fi ”Cu faţa spre vest”. ”Dacă am fi avut o clasă politică ok, eu aş fi rămas liniştit unde sunt acum, mi-aş fi trăit liniştit viaţa”, spune Daniel Funeriu.

Funeriu a fost întrebat şi pe ce se bazează pentru a-i convinge pe alegători să îl voteze. El compară România cu un adolescent care a crescut peste vară şi pe care cei mari văr să-l facă să reintre în hainele care i-au rămas mici.

”Mă bazez pe discernământul oamenilor, pe realitatea bilanţului meu, pe ceea ce sunt eu, cu bune, cu rele, şamd, pe planurile pe care le am, pe oamenii care vor veni lângă mine. Dacă voi fi ales ca preşedinte va exista un fir roşu şi firul roşu va fi următorul: România astăzi are un PIB de 400 de miliarde de euro anual, aproximativ. Toate sistemele României sunt gândite pentru o Românie de 150 de miliarde de euro PIB: transporturile, finanţele, finanţarea firmelor, totul e gândit pentru o Românie mică. Inclusiv mentalitatea politicienilor incapabili să se impună la Bruxelles, spre exemplu România pe care sper să o las după 10 ani de mandat trebuie să fie o Românie de o mie de miliarde de euro”, adaugă Funeriu.

El anunţă că va avea drept siglă electorală busola, iar unul dintre sloganurile sale va fi ”Cu faţa spre vest”.

”În programul meu prima frază este: în mandatul meu, statul nu o să te mai mintă”, a adăugat Funeriu.

Funeriu admite că a fost ”în viaţa publică un tip scorţos, ce am spus am făcut şi ce am făcut am spus”.

”Dacă am fi avut o clasă politică ok, eu aş fi rămas liniştit unde sunt acum, mi-aş fi trăit liniştit viaţa. Am încredere că pot să inspir încredere în statul român atât din partea partenerilor extern, cât mai ales din partea cetăţenilor”, adaugă Daniel Funeriu.

