Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”

Politologul Cristian Preda susține că oficialitățile din România ar trebui să comunice oficial, zilnic, pe tema situației războiului din Ucraina. Acesta susține că tăcerea pe tema ajutorului oferit Ucrainei din perioada Iohannis-Ciucă-Ciolacu a dus la creșterea curentului suveranist în România.

„Aș sugera, totuși, ca agresiunea rusă din Ucraina să facă obiectul unei comunicări oficiale zilnice și prompte. Nimic nu e mai dăunător încrederii publice decât absența unei informații fiabile și neîntârziate cu privire la acțiunile Kremlinului. Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu cu privire la ajutorul oferit de România Ucrainei”, scrie Preda.

Solicitarea profesorului vine pe fondul incidentului legat de dronele rusești intrate în spațiul aerian al Poloniei, care a fost ignorat în primele ore în România.

„A fost, desigur, o coincidență că, în vreme ce mai multe drone rusești intrau în spațiul aerian al Poloniei, la noi se stingeau ecourile unei dezbateri ce pornise de la o declarație a unui fost ministru. E vorba despre Marcel Boloș, care a povestit într-un interviu că el ar fi încercat, anul trecut, să împiedice creșterea deficitului bugetar, avertizându-l de nu mai puțin de șase ori pe premierul Ciolacu că ar fi bine să se oprească din distribuirea mult prea generoasă de bani publici. Fostul ministru de Finanțe a adăugat că reacția prim-ministrului a fost vulgară: „mi-a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar”, a povestit Boloș. Fostul șef al guvernului s-a apărat, zicând că ar avea multe defecte, dar nu și pe acela de a spune măscări. Declarația a declanșat o lungă dezbatere: vorbește oare Ciolacu urât? Televiziunile au sunat analiștii, site-urile au pornit speculațiile, conturile de social media au întors pe toate fețele o întrebare devenită, pentru câteva ore, mai importantă decât orice altceva!”, scrie Preda.

Acesta susține că, după ce i s-a cerut să comenteze subiectul, a încercat să explice că e mai puțin relevant „cum se exprimă un om politic și că asemenea speculații nu trebuie să facă uitată chestiunea principală: în 2024 țara n-a avut deficitul proiectat de 5,5%, ci a ajuns la cota aproape incredibilă de 9,3%”.

„Iar după câteva ore, ridicolul situației a fost pus în evidență și mai bine de ce s-a petrecut în Polonia. Atacul rusesc s-a petrecut la puțin timp după miezul nopții. În dimineața următoare, aproape nimeni nu preluase știrea în România. Pe site-uri și pe ecranele televiziunilor de știri rulau încă știrile despre vulgarele insanități pe care le-ar fi rostit un fost premier. Nu e prima dată când fapte mărunte au parte de o atenție disproporționată, iar ce e cu adevărat însemnat scapă „pe sub radar”. O veche zicală de la noi – „Țara arde și baba se piaptănă” – pare mai actuală decât oricând. În cursul orelor următoare, situația a fost luată în serios, inclusiv de către președinte, care a ținut să asigure că reacția României și a aliaților săi din NATO ar fi la fel de prompt dacă un asemenea atac cu drone ar viza teritoriul nostru”, a mai scris politologul.

