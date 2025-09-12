Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”

Autor: Maria Mora
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:40
509 citiri
Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis / FOTO: surse publice, Hepta

Politologul Cristian Preda susține că oficialitățile din România ar trebui să comunice oficial, zilnic, pe tema situației războiului din Ucraina. Acesta susține că tăcerea pe tema ajutorului oferit Ucrainei din perioada Iohannis-Ciucă-Ciolacu a dus la creșterea curentului suveranist în România.

„Aș sugera, totuși, ca agresiunea rusă din Ucraina să facă obiectul unei comunicări oficiale zilnice și prompte. Nimic nu e mai dăunător încrederii publice decât absența unei informații fiabile și neîntârziate cu privire la acțiunile Kremlinului. Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu cu privire la ajutorul oferit de România Ucrainei”, scrie Preda.

Solicitarea profesorului vine pe fondul incidentului legat de dronele rusești intrate în spațiul aerian al Poloniei, care a fost ignorat în primele ore în România.

„A fost, desigur, o coincidență că, în vreme ce mai multe drone rusești intrau în spațiul aerian al Poloniei, la noi se stingeau ecourile unei dezbateri ce pornise de la o declarație a unui fost ministru. E vorba despre Marcel Boloș, care a povestit într-un interviu că el ar fi încercat, anul trecut, să împiedice creșterea deficitului bugetar, avertizându-l de nu mai puțin de șase ori pe premierul Ciolacu că ar fi bine să se oprească din distribuirea mult prea generoasă de bani publici. Fostul ministru de Finanțe a adăugat că reacția prim-ministrului a fost vulgară: „mi-a spus că-l doare în organul genital de deficitul bugetar”, a povestit Boloș. Fostul șef al guvernului s-a apărat, zicând că ar avea multe defecte, dar nu și pe acela de a spune măscări. Declarația a declanșat o lungă dezbatere: vorbește oare Ciolacu urât? Televiziunile au sunat analiștii, site-urile au pornit speculațiile, conturile de social media au întors pe toate fețele o întrebare devenită, pentru câteva ore, mai importantă decât orice altceva!”, scrie Preda.

Acesta susține că, după ce i s-a cerut să comenteze subiectul, a încercat să explice că e mai puțin relevant „cum se exprimă un om politic și că asemenea speculații nu trebuie să facă uitată chestiunea principală: în 2024 țara n-a avut deficitul proiectat de 5,5%, ci a ajuns la cota aproape incredibilă de 9,3%”.

„Iar după câteva ore, ridicolul situației a fost pus în evidență și mai bine de ce s-a petrecut în Polonia. Atacul rusesc s-a petrecut la puțin timp după miezul nopții. În dimineața următoare, aproape nimeni nu preluase știrea în România. Pe site-uri și pe ecranele televiziunilor de știri rulau încă știrile despre vulgarele insanități pe care le-ar fi rostit un fost premier. Nu e prima dată când fapte mărunte au parte de o atenție disproporționată, iar ce e cu adevărat însemnat scapă „pe sub radar”. O veche zicală de la noi – „Țara arde și baba se piaptănă” – pare mai actuală decât oricând. În cursul orelor următoare, situația a fost luată în serios, inclusiv de către președinte, care a ținut să asigure că reacția României și a aliaților săi din NATO ar fi la fel de prompt dacă un asemenea atac cu drone ar viza teritoriul nostru”, a mai scris politologul.

Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
Fost șef din cadrul NATO, despre situația dronelor rusești din Polonia: „Trebuie să trecem la o apărare aeriană agresivă”
Rusia a constatat, odată cu intrarea dronelor sale în Polonia, că NATO nu mai poate descuraja eficient politica Moscovei, susține expertul în relații internaționale și securitate Claudiu...
NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
NATO își întărește apărarea după ce drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Ce state sunt în alertă
Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în...
#Cristian Preda, #razboi Ucraina, #comunicari oficiale, #marcel ciolacu, #Marcel Bolos, #drone rusesti polonia , #stiri Cristian Preda
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
DigiSport.ro
"La revedere!" Xabi Alonso n-a stat la discutii: a dat un nume "greu" afara din antrenament

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: „Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine”. Cine a fost, în opinia sa, cel mai bun primar al Capitalei
  2. Un politolog cere comunicări oficiale zilnice legate de Ucraina: „Delirul suveranist a crescut pe solul tăcerii cultivate de Iohannis, Ciucă și Ciolacu”
  3. Apropiere ”cu pași repezi către un colaps financiar” în cazul destrămării coaliției, avertizează liderul deputaților UDMR
  4. Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
  5. O femeie voia din Republica Moldova să intre în Parlament cu 6 cuțite. Se îndrepta către o activitate AUR. Reacția partidului
  6. Austeritate, dar nu și în Parlament. Cărți de vizită cu foiță de aur, plătite din fondul de protocol
  7. General, despre interesul României, în contextul reevaluării relațiilor UE-SUA: „Ar trebui să avem o altă poziționare în relația cu cel puțin două state”
  8. USR și PNL, șantajați de PSD să meargă separat în alegerile pentru Capitală. Gestul care trădează teama social-democraților de un nou eșec electoral
  9. De ce nu se înțeleg PSD și PNL pe reforma administrativă? Analistul Cristian Andrei: „Nu doresc niciunii să piardă puținul control politic pe care-l mai au prin primari”
  10. AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”