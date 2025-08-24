Profesorul Cristian Preda: „Nu voi face grevă la începutul anului universitar. Sindicatele fac politica PSD”

Cristian Preda, profesor de politologie și fost europarlamentar, a declarat că nu va participa la greva sindicală planificată în învățământ la întoarcerea din vacanță, pe 1 septembrie, sau la începutul cursurilor, pe 1 octombrie.

Profesorul a criticat, totodată, rolul sindicatelor din Educație, afirmând că acestea, la fel ca multe altele, „fac de ani buni politica PSD și nu reprezintă angajații, ci interese de partid”.

„Nu voi face grevă la întoarcerea din vacanță, adică la 1 septembrie, când universitarii revin în facultăți pentru examene de tot felul, și cu atât mai puțin la 1 octombrie, când începem cursurile. Sindicatele din educație, ca și din multe alte domenii, fac - de ani buni - politica PSD și nu reprezintă angajații, ci interese de partid”, a scris Cristian Preda pe Facebook.

Sindicatele profesorilor îndeamnă la boicotarea festivităților de deschidere a anului școlar 2025-2026

Sindicatele profesorilor au transmis membrilor și tuturor salariaților din învățământ să nu participe la festivitățile oficiale de deschidere a anului școlar 2025-2026, conform unui document ajuns în școli. Profesorii sunt sfătuiți să nu desfășoare activități specifice începutului de an: să nu organizeze ședințe cu părinții, să nu participe la ședințele unității de învățământ, să nu ridice sau împartă manuale și să nu desfășoare activități cu elevii sau preșcolarii.

Această decizie survine după ce, din această toamnă, norma didactică de predare crește în medie cu două ore, ca urmare a Legii nr. 141/2025, cunoscută ca Legea Bolojan, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Legea a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial pe 25 iulie 2025.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au inițiat, pe 18 august, procedura de referendum prin care angajații din învățământ să decidă dacă vor refuza să participe la activitățile din prima zi de școală, pe 8 septembrie 2025. Sindicatele propun membrilor ca formă de protest boicotarea începutului anului școlar.

