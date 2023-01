Cristian Preda, tot impotriva Elenei Udrea. Ce spune de o eventuala demisie din PMP

Europarlamentarul Cristian Preda spune ca nu intentioneaza sa isi dea demisia din Partidul Miscarea Populara, desi el a anuntat public ca nu o sustine pe Elena Udrea la alegerile prezidentiale.

Intrebat daca va pleca din PMP, Cristian Preda a raspuns: "Nu, Doamne fereste! Nu cred ca vreo clipa s-a pus aceasta problema, nu-i deloc pe agenda mea", informeaza RFI Romania.

In plus, el spune si Elena Udrea este sustinuta de "un foarte marcant lider PDL", referindu-se la Emil Boc.

Eurodeputatul PMP a anuntat, in debutul campaniei electorale, ca la alegerile prezidentiale va vota cu Monica Macovei, desi PMP are propriul candidat.

De altfel, Preda a criticat in repetate randuri intentia Elenei Udrea de a candida pentru Cotroceni.

Ads

Elena Udrea ii raspunde lui Cristi Preda. Ce spune de contracandidati (Video)

In luna august, eurodeputatul spunea ca Udrea "nu are un profil de prezidentiabil", iar candidatura ei "ar putea avea un efect pervers".

"Ea spera ca duelul sau verbal cu Victor Ponta sa acopere vocile celorlalti si s-o califice in turul al doilea. Speranta stangii e alta, si anume ca faramitarea voturilor de centru-dreapta sa-l ajute pe Tariceanu sa intre in turul al doilea si sa joace rolul jucat de Vadim Tudor in 2000. Nu e exclus ca Udrea sa fi picat in capcana intinsa de strategii stangii", o avertiza Preda, intr-o postare pe blog.

El aprecia ca, din cauza faptului ca "vrea fara vreun argument solid presedintia, Udrea s-ar putea sa piarda si partidul".

G.F.