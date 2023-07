Cristian Preda: Alianta de dreapta, un raspuns la epoca post-Basescu - Interviu

Prim-vicepresedintele PDL Cristian Preda a vorbit, intr-un interviu acordat Ziare.com, despre alianta de dreapta constituita miercuri.

Europarlamentarul a afirmat - intrebat despre raportarea aliantei alcatuite din PDL, PNTCD, ICCD, Noua Republica si Fundatia Crestin-Democrata la Traian Basescu - ca aceasta un posibil raspuns la ceea ce a spus chiar seful statului, cel care le ceruse pedelistilor sa se pregateasca de "epoca post-Boc, post-Basescu".

El a mai explicat faptul ca "liantul general al aliantei e sincronizarea Romaniei cu Europa, punerea in acord, apropierea modului de viata si de a face politica", in conditiile in care USL nu s-a comportat european.

Preda considera referendumul pentru demiterea lui Basescu un capitol incheiat si a afirmat ca noua constructie de dreapta vrea sa guverneze si pentru cele 7,4 milioane de oameni care au votat DA la referendum si pentru restul populatiei.

Citeste interviul acordat de Ziare.com de Cristian Preda:

Ati facut o alianta de dreapta. Cu ce e ea mai buna decat PDL, ce aduce in plus in afara de numarul partidelor?

As vrea sa fac doua precizari. In primul rand, e o alianta care vrea sa reuneasca si sensibilitatile de centru, si pe cele de dreapta.

In al doilea rand, in aceasta alianta este, alaturi de PDL, un partid precum PNTCD, care a facut multe pentru democratia noastra, ceea ce va conduce la revenirea sa in Parlament, e un act de dreptate.

Apoi, vom avea doua initiative foarte proaspete - Noua Republica si partidul condus de Mihai Razvan Ungureanu - doua voci importante.

In al treilea rand, e absolut necesara regruparea fortelor politice anti-USL, se reunesc toti cei care vor o Romanie sincronizata cu Uniunea Europeana. Sensul demersului e ralierea fortelor pro-europene.

In aceasta alianta sunt si oameni din PDL care au o imagine proasta - ce faceti cu ei?

Toate candidaturile, ca e vorba de PDL sau de celelalte partide, vor fi examinate de o comisie de etica, pornind de la toate datele. Vom asuma criteriile de competenta si integritate.

Mai mult nu putem face, nu putem porni la drum cu excluderi.

Ce credeti despre faptul ca liderul Noii Republici, Mihail Neamtu, a spus ca Elena Udrea trebuie sa se retraga?

Cred ca s-a spus tot ce era de spus de fiecare parte, conflictul a fost stins.

Spuneti-ne cateva propuneri de dreapta cu care vine aceasta alianta

Se lucreaza la un program, in mai multe comisii. In primul rand avem propuneri economice - reducerea taxelor, debirocratizarea, simplificarea administrativa, o filosofie liberala in economie, initiativa privata, incurajarea intreprinderilor mici si mijlocii.

Ce cuprinde manifestul Aliantei de Centru Dreapta

Avem proiecte pentru sanatate, educatie, tot ce inseamna justitie independenta, asigurarea intereselor cetatenilor in ce priveste statul de drept.

Nu putem uita criza politica din iulie. Alianta de dreapta s-a format pe fondul raspunsului societatii la actiunile USL.

Ne intereseaza in mod special educatia si sanatatea.

Liantul general al aliantei e sincronizarea Romaniei cu Europa, punerea in acord, apropierea modului de viata si de a face politica.

Ce propuneri aveti pentru cele 7,4 milioane de oameni care au votat pentru demiterea lui Traian Basescu?

Ne vom adresa si celor 7,4 milioane, dar si celorlalti, propunem o guvernare in numele interesului public, nu doar al unei parti din electorat.

29 iulie e un capitol incheiat. Credem ca e o greseala ca USL vrea sa guverneze pentru 7,4 milioane de oameni.

Ce sanse are alianta la alegerile parlamentare, avand in vedere ca USL sta bine in sondaje?

Vom vedea. Publicul va judeca, ni se pare ca interesul european al Romaniei e foarte important. Vom incerca sa oferim credibilitatea europeana de care societatea are nevoie.

Deocamdata, alianta nu are un lider, un om care sa fie propunerea de premier pentru alegerile parlamentare - pe cine vedeti dumneavoastra in aceasta pozitie?

Exista patru lideri ai aliantei si sigur ca in alegerile legislative vom merge cu aceeasi coordonare in patru - e o formula colegiala care va fi testata la aceste alegeri.

Putem propune o alternativa la USL in aceasta componenta.

Avem in cele patru partide un numar important de persoane care pot sa asume mandate de prim-ministru sau ministri, am convingerea ca exista dublul numarului necesar de ministeriabili. Nu am stabilit inca cine e cel mai bine plasat sa fie prim-ministru.

Am vazut dificultatile pe care le-a avut USL in a numi ministri la Educatie, Externe, Justitie - noi avem oameni care se califica foarte bine.

Va ganditi sa propuneti un "guvern din umbra?

Analizam si aceasta idee.

Traian Basescu a revenit la Cotroceni - ce influenta credeti ca mai are?

Institutional, rolul presedintelui e important. Vom pleda pentru o coabitare decenta. Raspunsul Guvernului a fost ca nu exista coabitare. E o realitate institutionala - presedintele si Guvernul nu sunt din aceeasi tabara, ce spune USL e o negare a realitatii. Nu stiu daca Victor Ponta nu-si anunta cumva demisia, negand realitatea.

Va mai fi alianta de dreapta asa legata de Traian Basescu precum a fost PDL?

Traian Basescu ne-a spus demult sa ne pregatim de epoca post-Boc, post-Basescu. Alianta e un posibil raspuns. Vom avea un prin-ministru mai bun decat Ponta, vom avea un candidat la presedintie mai bun decat Antonescu.

