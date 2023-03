Cristian Preda: Politica externa a Romaniei nu justifica prezenta in duet la UE

In traditia Consiliului European nu se schimba invitatii in functie de tema, iar in Romania nu exista puncte de vedere substantial diferite in materie de politica externa astfel incat sa se justifice prezenta "in duet" la UE, considera europarlamentarul PDL Cristian Preda.

"In traditia Consiliului European, nu se schimba invitatii in functie de tema", a declarat Cristian Preda, referindu-se la declaratiile vicepresedintelui PSD Corina Cretu, care a spus ca ar fi normal ca premierul Victor Ponta sa participe la Consiliul European din 23 mai intrucat se vor discuta teme economice.

Corina Cretu a precizat si ca acest lucru nu submineaza atributiile presedintelui Traian Basescu in materie de politica externa.

In replica, Preda a declarat ca Romania poate fi reprezentata la summit-urile UE, ca orice alt stat european, de seful de stat sau de seful Guvernului. El a mentionat ca pana acum Romania a fost reprezentata de catre presedintele si ca regulamentul ii permite acestuia sa fie insotit de un ministru, care poate fi si primul-ministru.

Ads

"In principiu, regulamentul permite o asemenea acomodare. In Consiliu insa exista o retinere fata de amenajarile pentru astfel de coabitari. Trebuie vazut daca la Consiliu exista disponibilitate de a pune o strapontina si pentru Victor Ponta", a adaugat Cristian Preda.

In plus, fostul consilier prezidential a aratat ca in Romania nu exista puncte de vedere substantial diferite in materie de politica externa, astfel incat sa se justifice prezenta "in duet" la UE.

"Consiliul European nu este un for in care dispute interne sunt expuse si fotografiate in public. Traian Basescu poate accepta sa il ia pe Victor Ponta pe post de copilot european, dar Romania are un vot la Bruxelles. In Consiliul European nu se schimba invitatii in functie de tema", a adaugat eurodeputatul PDL.

Ads

Iliescu: Basescu, obligat "sa se alinieze". Cine sa reprezinte Romania la Bruxelles

Preda a mai spus, in ceea ce priveste legitimitatea reprezentarii Romaniei, ca Traian Basescu a primit votul majoritatii alegatorilor romani, in doua randuri, in timp ce Victor Ponta a primit cateva mii de voturi in judetul Gorj.

"Mi-e teama ca este mai degraba o presiune asupra lui Traian Basescu, care sa justifice ulterior un atac final asupra presedintelui. Cred ca n-ar fi bine sa se foloseasca un pretext european pentru a se construi virtual o suspendare", a subliniat europarlamentarul PDL.

Europarlamentarul PSD Corina Cretu a declarat, duminica, ca discutia despre reprezentarea Romaniei la Consiliul European nu trebuie sa se transforme intr-o disputa politica, ea criticand reactiile pe aceasta tema ale europarlamentarilor PDL Traian Ungureanu si Cristian Preda.

Ads

Cretu a precizat ca este vorba despre reprezentarea la Consiliul European din 23 mai si ca, in opinia sa, ar fi "o anomalie" ca premierul sa nu fie prezent avand in vedere ca temele care vor fi discutate sunt economice. Vicepresedintele PSD a mentionat ca premierul este cel care trebuie sa implementeze orice decizie economica se ia la Bruxelles.

"Presedintele nu are parghiile pentru a pune in practica ceea ce se decide la Consiliul European. Pentru interesul Romaniei, este necesar ca la Consiliul European sa participe actorul politic care implementeaza ceea ce se decide acolo", a afirmat Cretu.

Premierul Ponta a anuntat ca a avut deja o prima discutie cu presedintele Basescu privind nivelul la care Romania sa fie reprezentata la urmatorul Consiliu UE si ca seful statului i-a spus ca vrea sa mearga in continuare la Bruxelles, discutie care va continua pentru a evita "o situatie ridicola".

Ads