Preda: UE si euro sa fie totuna - Romania sa adopte moneda mai devreme

Europarlamentarul PDL Cristian Preda s-a aratat de parere ca faptul ca nu s-a ajuns la un consens la summitul Consiliului European reprezinta un esec si ca solutia e ca toate tarile UE sa adopte moneda euro, inclusiv Romania, chiar mai devreme de anul 2015.

"E un esec comunitar. Ceea ce se intampla e amanarea unei alegeri fundamentale - intre intoarcerea la o Europa fara o moneda comuna - Uniunea dinainte de euro, evident, cu un numar mai mare de state si, respectiv, pe de alta parte, intrarea decisa intr-o formula noua care sa suprapuna apartenenta la Uniune si apartenenta la zona euro. Cu alte cuvinte, sa conditioneze prezenta in Uniunea Europeana ca intreg de intrarea in zona euro. Asta e alegerea fundamentala. Ea nu este formulata in acest mod clar si dramatic in care eu o formulez.

Ce se incearca de trei ani incoace e gasirea unor improvizatii si a unor compensatii care sa ascunda aceasta alegere fundamentala. E cu totul insuficient, cu atat mai mult cu cat acordurile de parcurs sunt acorduri care sunt ilizibile pentru cetateanul obisnuit. Nimeni nu intelege care e substanta acestui acord la nivelul societatilor, nu la nivelul unor elite politice foarte restranse. Diminueaza increderea pe care cetatenii o au in genere in institutii si dezarmeaza Europa. Asta e problema fundamentala. Ma tem ca suntem inca foarte departe de o alegere clara", a declarat Preda pentru Ziare.com.

Reprezentantul PDL arunca vina pentru criza pe politicienii care au creat probleme prin neincrederea lor in capitalism.

"Pietele sunt din ce in ce mai nervoase. Criza a pornit din clipa in care politicienii au exprimat neincrederea lor fundamentala in piete si in mecanismele clasice ale capitalismului si de atunci incoace incercam sa dregem cu improvizatii juridice o situatie de neincredere masiva. Orice fel de artificiu de acest fel sporeste neincrederea pietelor.

Dupa fiecare intalnire la nivel inalt in cadrul comun, in cadrul Consiliului sau dupa intalniri restranse Merkel-Sarkozy, bursele reactioneaza prost. Dupa parerea mea, asta nu va face decat sa sporeasca instabilitatea pietelor si sa complice rezolvarea situatiei. Vedem ca acum tot blocajul e cauzat de pozitia unor state precum Marea Britanie. Ea a fortat gasirea acestui compromis care este partial, e cu totul si cu totul nesatisfacator. Blocajul este cauzat de faptul ca avem aceasta suprapunere partiala intre spatiul comunitar, spatiul politic si zona euro", ne-a mai declarat Preda.

Nevoie de consens politic si euro mai devreme

Eurodeputatul considera ca Puterea si Opozitia vor trebui sa ajunga la un consens pentru ca intrarea in zona euro a Romaniei sa se produca, ba chiar ar trebui sa se faca mai devreme.

"Pentru Romania, alegerea fundamentala e buna, pentru ca merge in directia celor spuse mai devreme. Noi ne-am mentinut obiectivul de a intra in zona euro, trebuie sa gasim un consens foarte larg pentru ca, indiferent ce guverne vor veni, acest obiectiv sa fie mentinut. Cred ca ne trebuie niste pasi concreti care cred ca trebuie conveniti si ca, daca se poate, ca intrarea in zona euro sa fie devansata in mod foarte clar si asta sa fie obiectivul fundamental.

Presedintele poate sa invite acum la dialog - in momentul in care exista aceasta dorinta afirmata de Opozitie, cred ca trebuie profitat de aceste declaratii de bune intentii si sper ca ele sa fie confirmate", a conchis Preda.

