Cristian Preda: Universitarii romani vor ajunge sa predea in Gabon sau Senegal

Europarlamentarul PD-L Cristian Preda sustine ca, din cauza ca profesorii univeristari sunt foarte prost platiti, acestia ar fi tentati sa plece inclusiv in tari precum Gabon sau Senegal pentru un salariu mai mare, acolo unde un asistent universitar are o mie de euro.

"Situatia lor nu e deloc roz. In lumea universitara exista asteptari mari si potentialul de nemultumire urias. Pentru ca daca vom iesi din acest an cu o situatie mai rea decat a Universitatii din Gabon sau Senegal vom rata o sansa care ne va duce la periferia Europei.

Noi suntem la 20 de ani de la Revolutie in care in invatamant s-a investit la minim. Au fost epoci in care salariul in universitati era de 20 de dolari, eu asa am inceput. Dupa aceea lucrurile s-au schimbat, dar acum suntem iarasi pe o panta descendenta. Se anunta concedieri din sistem. E un moment de ruptura", a declarat Cristian Preda, pentru Realitatea.net.

Preda considera ca, daca nici ministrul Daniel Funeriu nu va reusi sa resusciteze invatamantul romanesc, atunci intreaga societate se va duce spre periferia Europei.

"Nu poti sa ameliorezi acest sistem daca ii platesti pe acesti oameni mai prost decat in Gabon. Vor ajunge universitarii nostri sa plece in Gabon, acolo unde un asistent universitar are o mie de euro. Iar aici risca profesorii sa nu mai aiba suma asta", a mai zis Preda.

Ads

Dinu Patriciu, un plagiator

Europarlamentarul PD-L deplange soarta liberalismului despre care spune ca a ajuns pe mana lui Antonescu, Patriciu si Orban, si sutine ca daca l-ar avea student pe Patriciu i-ar da nota 1.

"Ideea ca in numele liberalismului, Dinu Patriciu, care e un plagiator, da lectii unuia care a trecut prin toate universitatile americane importante, precum este Catalin Avramescu, ideea ca, in anul de gratie 2010, un plagiator explica ce este liberalismul, ca Antonescu si Orban se bat pe mostenirea Bratienilor, de la miza 'ne trebuie un vicepresedinte sau nu ne trebuie un vicepresedinte', omorand PD-L pe cale birocratica sau politica, ma cutremura.

Daca esti plagiator, stai acasa, nu mai vorbi. Eu le dau 1 la plagiatori. Dinu Patriciu este unul din primii autori acuzati de plagiat in lumea postcomunista. S-a aparat, a obtinut probabil o decizie in instanta cum ca albul e negru", a declarat Preda.

Ads

Marius Oprea a incalcat intelegerea cu Tismaneanu

Europarlamentarul democrat-liberal a tinut sa critice atitudinea sefului IICCR in disputa pe care acesta o are cu presedintele Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste.

"PNL si-a regasit discursul anti-comunist folosindu-l pe Marius Oprea, care la randul lui a incercat sa foloseasca pozitia de autoritate dobandita in guvernul Tariceanu pentru a impune un anumit tip de analiza a comunismului, cea prin sapaturi arheologice, care e foarte buna.

Dar nu trebuie sa uitam ca generatiile de astazi sunt sensibile la acest tip de discurs, discursul comunismului prin o arheologie care se subtituie procuratorii, dar sunt si generatii care nu stiu cand a inceput comunismul in Romania", a mai zis Preda.

Ads