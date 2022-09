Preda: Guvernul Boc a diminuat credibilitatea PD-L si a lui Traian Basescu

Guvernul Boc a diminuat atat credibilitatea PD-L, cat si pe cea a lui Traian Basescu, este de parere europarlamentarul democrat liberal Cristian Preda.

"Din noiembrie incoace, de la realegerea presedintelui Basescu, Guvernul Boc a diminuat atat credibilitatea PD-L, cat si credibilitatea lui Traian Basescu. Sigur ca in aceste conditii se pune in mod acut, dramatic, as spune, chestiunea recapatarii unei increderi, recredibilizarii si a Partidului Democrat Liberal si, as spune, cred ca e nevoie si de acest plus de credibilitate pentru presedinte, pentru ca presedintele nu e intr-o logica electorala. Trebuie sa fim lucizi: in acest moment exista un deficit de credibilitate major", a declarat Preda la RFI.

Europarlamentarul spune ca, desi democrat liberalii se plang de comunicare defectuoasa, nu dau declaratii oficiale, iar din aceasta cauza de multe ori discutiile din partid sunt fara rost.

Preda ironizeaza PD-L: Aplic linia partidului si nu mai public nimic pe blog

"E o situatie foarte interesanta in momentul acesta, intrucat toata lumea, absolut toti colegii mei, acuza in diferite momente si in diferite forme caracterul defectuos al comunicarii si iata ca, din pacate, atunci cand ne reunim pentru a discuta ceva foarte important si anume soarta Guvernului, desi in continuare ne plangem de comunicare, nu dam niciun fel de declaratie oficiala si asta ne arata ca uneori discutam fara rost, adica nu suntem capabili sa tragem concluzii", a mai declarat Preda.

Acesta considera ca in PD-L nu exista o viziune alternativa despre guvernare si nici solutii de reluare a cresterii economice.

"Nu sunt resurse pentru o formula alternativa si nu exista curaj din partea liderilor actuali. Asta e, un blocaj, care vine din aceasta apasatoare lipsa de credibilitate! Asta-i problema. Nu poti porni la drum, daca n-ai incredere ca-ntr-o zi vei ajunge la tinta", a conchis europarlamentarul.

