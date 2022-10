Preda: Nu va exista un nou "an zero", daca se revizuieste Constitutia

Consilierul prezidential Cristian Preda a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri pe marginea reformei constitutionale, ca presedintele Traian Basescu nu va face precum Ion Iliescu, in cazul in care textul fundamental va fi revizuit.

"Va asigur ca presedintele nu va face precum Ion Iliescu, numarand mandatele dupa cum curge calendarul Constitutiilor. Nu va exista un nou an zero cum a facut Ion Iliescu dupa Constitutia din 1991, asta este foarte clar", a subliniat consilierul prezidential, in cadrul dezbaterii pe marginea reformei constitutionale care se desfasoara, vineri, la Camera Deputatilor, informeaza Newsin.

Pe de alta parte, Preda a aratat ca Traian Basescu nu este unul dintre cei care ar putea profita de pe urma revizuirii Constitutiei dat fiind ca ne aflam spre sfarsitul mandatului de presedinte.

La Palatul Parlamentului, se desfasoara, vineri, dezbaterea "Forma si reforma intre politica, constitutie si administratie", prezidata de presedintele Asocietiei Pro Democratia, Cristian Parvulescu si cu participarea presedintelui Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, a consilierilor prezidentiali Cristian Preda si Sebastian Lazaroiu, reprezentantilor partidelor politice si membrilor APD.

