USR l-a propus pe Cristi Preda la șefia AEP: „2024 este cel mai complex an electoral pe care l-a cunoscut România” VIDEO

USR a anunțat miercuri, 15 martie, că îl propune pe decanul Facultăţii şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, Cristian Preda, pentru șefia Autorității Electorale Permanente. Acesta din urmă și-a depus miercuri scrisoare de intenția și a ținut un discurs la Parlament.

Cristian Preda a explicat că a scris numeroase cărți și articole despre sistemul electoral, o parte dintre acestea fiind folosite inclusiv de către AEP.

„Am acceptat această propunere de candidatură fiind conștient de două lucruri. De mai bine de două decenii cercetez sistemele electorale din țara noastră. Am studiat și publicat articole în țară și străinătate felul în care a fost construit sistemul electoral de la 1831 și până astăzi. Cărțile și articolele pe care le-am scris sunt folosite inclusiv la AEP.

Am experiență de teren, am fost membru în 15 misiuni de observare electorală internaționale. Am avut misiuni de observare electorală în numele Parlamentului European, de asemenea în numele organizației internaționale a francofoniei. Peste tot am luat drept busolă standarde internaționale la care a subscris și România”, a explicat profesorul.

Mai departe, Cristi Preda a dezvăluit că are deja 16 măsuri pe care vrea să le implementeze dacă ajunge la șefia AEP și a pus accent pe transparența modului în care partidele din România își folosesc finanțele.

„Am propus în scrisoarea de intenție pe care am depus-o 16 măsuri care trebuie luate la nivelul AEP. Am să enumăr doar patru. Este urgență o amenajare clară, previzibilă a anului electoral din 2024 pentru că este cel mai complex an electoral pe care l-a cunoscut România. De la 1831 și până astăzi nu am avut niciodată patru alegeri în același an.

Nevoia unei monitorizări a finanțării partidelor politice. Este o responsabilitate foarte mare încredințată AEP. Cred că ea trebuie să fie extrem de atentă.

Nu voi ezita să suspend finanțarea pentru partide care încalcă dreptul la informare a cetățenilor asupra felului în care este cheltuit banul public.

Unul dintre obiective trebuie să fie ameliorarea semnificativă a registrului electoral”, a mai afirmat Cristian Preda.

Conducerea Parlamentului a decis marţi, 7 martie, reluarea procedurii privind alegerea preşedintelui AEP, termenul pentru depunerea de noi candidaturi fiind 17 martie, iar votul urmând să fie dat pe 24 martie.

Potrivit unor surse parlamentare, PNL nu îl vrea pe Toni Greblă la şefia Autorităţii Electorale Permanente şi nu este de acord nici cu faptul că Mituleţu Buică, fostul preşedinte, a rămas secretar general în cadrul Autorităţii. O discuţie pe acest subiect urmează să aibă loc în şedinţa coaliţiei.