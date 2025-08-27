Primarul din Mangalia, încătușat de polițiști. El a fost arestat pentru 30 de zile. Acuzațiile care i se aduc

Primarul din Mangalia, încătușat de polițiști. El a fost arestat pentru 30 de zile. Acuzațiile care i se aduc
Cristian Radu, primarul din Mangalia FOTO Facebook/Focuspress

Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost arestat preventiv miercuri, 27 august, pentru 30 de zile, în dosarul în care este suspectat de luare de mită. Hotărârea magistraților de la Curtea de Apel Constanța este definitivă.

Curtea de Apel Constanța a judecat, miercuri, contestația procurorilor DNA la decizia Tribunalului Constanța prin care Cristian Radu era cercetat sub control judiciar pentru luare de mită. Magistrații au decis să admită propunerea procurorilor, astfel că primarul de la Mangalia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Edilul a așteptat decizia pe holurile Curții de Apel Constanța. Ulterior, după pronunțarea sentinței, la instanță s-au prezentat doi polițiști care l-au încătușat pe Cristian Radu și l-au preluat pentru a-l duce în arestul IPJ Constanța.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.

Procurorii DNA au anunțat, printr-un comunicat de presă, că primarul din Mangalia este acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, și o infracțiune de spălare a banilor.

”În perioada 2020-2025, inculpatul Radu Cristian, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit, atât direct, cât și printr-un intermediar, suma totală de 645.000 de euro, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar”, au anunțat procurorii DNA.

Anchetatorii au precizat că, în perioada 2022-2024, Cristian Radu ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro, din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendate sau închise de Poliția Locală Mangalia. Suma de bani ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux.

Procurorii DNA au mai stabilit că în 2023 Cristian Radu a pretins și a primit echivalentul sumei de 500.000 de euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia.

De asemenea, tot în 2023, el este acuzat că a pretins 50.000 de euro, din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Cristian Radu mai este acuzat că, în primele două luni din acest an, a primit 50.000 de lei de la o persoană pentru ca aceasta să obțină de la primărie un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

”Totodată, inculpatul Radu Cristian ar fi disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora”, a precizat sursa citată.

