Fostul deputat PSD Cristian Rizea, ajuns fugar in Republica Moldova, contesta in instanta retragerea cetateniei

Anuntul a fost facut de avocatul acestuia, Corina Stratan, care a mai precizat ca a cerut amanarea sedintei de judecata cu privire la extradare, iar aceasta cerere a fost admisa, transmite Publika.md "El pledeaza pentru faptul ca a dobandit legal cetatenia Republicii Moldova, doreste sa ramana in continuare cetatean al Republicii Moldova, nu se impotriveste faptului ca sa fie recunoscuta sentinta adoptata in Romania pentru ca sa o execute aici, pe teritoriul Republicii Moldova", a mentionat Corina Stratan, avocatul fostului deputat Cristian Rizea. Cristian Rizea a fost retinut anul trecut, in data de 3 noiembrie, la Chisinau, de catre ofiterii Inspectoratului National de Investigatii. El era dat in urmarire de catre autoritatile de la Bucuresti, dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani si 8 luni de inchisoare pentru coruptie Pentru a scapa de pedeapsa, se refugiase la Chisinau, dar, cu o zi inainte de a fi retinut, i-a fost retrasa cetatenia moldoveneasca pe care o detinea din 2017. In prezent, Rizea se afla in Penitenciarul numarul 13. In data de 11 februarie, magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul la Ciocana i-au prelungit cu inca 30 de zile mandatul de arestare In martie 2019, fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.Rizea era acuzat ca a pretins in mod direct de la omul de afaceri Lucian Coltea suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive. Banii au fost ceruti in schimbul promisiunii lui Rizea, indeplinita ulterior, ca va interveni la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si la Primaria comunei Chiajna astfel incat sa fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor doua autoritati