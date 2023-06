Autoritățile din Republica Moldova au efectuat miercuri, 28 iunie, percheziții în vila de la Chișinău în care a locuit fostul deputat PSD Cristian Rizea.

Polițiștii din capitala Basarabiei, alături de procurori, au descins în cursul serii la casa politicianului care s-a ascuns de lege în Republica Moldova între 2017 și 2023, relatează jurnal.md.

La sfârșitul lunii aprilie, autoritățile de la Chișinău l-au decretat indezirabil pe Rizea, i-au retras cetățenia moldovenească și l-au transportat la vama Leușeni, unde a fost preluat de omologii din România. Ulterior, fostul deputat PSD a fost încarcerat, în urma condamnării la 4 ani şi 8 luni de închisoare pentru infracțiuni de corupţie, pedeapsă primită în 2017, cu o lună înainte de a ascunde în Republica Moldova.

Procuratura din Republica Moldova nu a precizat ce a vizat prin perchezițiile din seara zilei de 28 iunie. Rizea este vizat la Chișinău într-un dosar de fals în declarații, pentru că a mințit că nu are probleme cu legea atunci când a cerut cetățenia Republicii Moldova.

Emilia Șercan remarcă "curățenia" făcută de Republica Moldova în urma deputatului fugar infractor în contrast cu "timiditatea" cu care este tratat de justiția din România, care consideră nenecesar să-l audieze în cazul de kompromat al jurnalistei.

"În timp ce (in) justiția din România nu e interesată să îl audieze pe infractorul Rizea în dosarele care au legătură scurgerea unei informații din poliție și kompromatul împotriva mea, justiția din Republica Moldova a făcut aseară percheziții la locuința lui Rizea de la Chișinău.

Presa din Republica Moldova a relatat aseară că procurorii moldoveni au descins la vila unde acesta locuia la Chișinău, fără a da informații legate de cazul investigat.

Perchezițiile au fost făcute exact la două luni după ce infractorul Cristian Rizea a fost expulzat în România de autoritățile din Moldova, pe 28 aprilie, ca efect al declarării sale persoană indezirabilă și stabilirii unei interdicții de 15 ani de a intra în Moldova.

Site-ul infractorului Rizea, care era folosit nu în scop de informare - by the way, Rizea pretindea că e jurnalist -, ci în scop de șantaj, intimidare, hărțuire, amenințare etc. a fost închis cam la două săptămâni după ce acesta a fost expulzat. Chiar așa, de cine oare? De care dintre păpușarii lui?

Inclusiv pe site-ul lui, închis acum, nu numai în live-uri pe Facebook și la Realitatea Plus, infractorul Rizea scria că „l-am salvat pe premierul României Nicolae Ciucă și am îngropat-o pe Emilia Șercan”.

(In) justiția din România, cum l-a salvat infractorul Rizea pe premierul României Nicolae Ciucă și cum m-a îngropat pe mine?", scrie Emilia Șercan pe Facebook.

