Dosarul de cercetare întocmit în baza plângerii penale depuse de Emilia Șercan, după ce jurnalista a fost atacată mediatic cu fotografii compromițătoare, este anchetat în mod dezastruos de către procurori.

Jurnalista Emilia Șercan face o sinteză a anchetei tergiversate în mod scandalos de Parchetul Sectorului 1, acolo unde cazul a ajuns spre anchetare.

Datele strânse de Emilia Șercan, într-o investigație paralelă cu cea întreprinsă, teoretic, de poliție și procurori, arată că fotografii compromițătoare ale jurnalistei, care-i fuseseră sustrase de pe un dispozitiv de stocare informatic, au fost publicate pe 18 februarie 2022 pe un site intitulat patrianoastra[.] care-i aparține deputatului fugar la acea vreme Cristian Rizea.

Ulterior imaginile au fost diseminate pe mai multe site-uri, unele cu profil pornografic, altele din grupul media Realitatea Plus, cu care Rizea are legături strânse. Mai mult, Rizea a fost audiat pe 12 iulie, printr-o comisie rogatorie, în timp ce se afla la Chișinău.

Ulterior audierii, a făcut un live pe internet (înregistrare jos) în care recunoaște că a publicat informațiile compromițătoare, despre care jurnalista Emilia Șercan afirmă c-au fost scurse chiar de către surse din Poliția Română, dintr-un dosar întocmit în urma unei alte plângeri penale.

Mai precis, pe 17 februarie 2022, Emilia Şercan a predat poliţiei o captură de ecran a unui mesaj pe care îl primise pe Facebook de la o persoană necunoscută care i-a trimis cinci fotografii personale, vechi de 20 de ani. Fotografiile furate au apărut la câteva ore pe site-uri pentru adulţi, iar captura devenită probă a fost publicată pe site-ul lui Rizea din Republica Moldova.

Amazing to hear yesterday to Cristian Rizea from realitateadinmoldova{.}md openly admitting he is behind the distribution of the stolen pictures of @emiliasercan . 🤦‍♀️https://t.co/xPGS06O5hp pic.twitter.com/I6lvsltLpR