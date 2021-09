Fostul deputat Cristian Rizea, fugar peste Prut, în război cu jurnaliștii din Republica Moldova: ”Dă-mă în judecată, chiar te rog să o faci” VIDEO

Jurnalista Mariana Rață anunța în data de 10 septembrie, ca îl va acționa în judecată pe Rizea. Acesta din urmă a declarat că jurnalista ar avea o relație amoroasă cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Viorel Morari."Am văzut că Mariana Rață m-a atacat pe Facebook făcând referire la penalul Rizea, e okay, dar penalul Rizea spune adevărul. Dă-mă în judecată, chiar te rog să o faci.Asta e cutia neagră, o vedeți. Haideți să o deschidem împreună, să aflăm adevărul. Adevărata față a celor două prezentatoare de televiziune care se fac complice cu infractorii care au devalizat Republica Moldova.Ce am eu aici? Am niște documente unde scrie negru pe alb și-i rog pe procurorii CNA să ia notițe. Pe cei de la Inspectoratul Fiscal de Stat, să-și noteze.Cele două dive – Mariana Rață și Natalia Morari, patroanele acestui post de televiziune de aici, din spate, TV8, au cerut banii ăștia pentru a contracara propaganda rusă”, a declarat Rizea.La final, ex-deputatul a cerut instituțiilor statului să se autosesizeze, iar el este gata să le pună la dispoziție sursele de finanțare.Scandalul apare pe fondul dezvăluirilor din ultima săptămână privind relația amoroasă dintre vedeta TV8 Natalia Morari si controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.Rizea este condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Politicianul a fost acuzat de DNA că a pretins de la un om de afaceri suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive. Cristian Rizea a primit cetățenia moldovenească în 2017, susține el. În 2020, fostul președinte, Igor Dodon , i-a retras acestuia cetățenia, pentru că ar fi obținut-o în mod ilegal. Rizea spune că decretul emis de Dodon este la fel de ilegal și susține că actele sale moldovenești sunt în regulă.