Cristian Rizea nu primeste azil politic in Republica Moldova. Igor Dodon i-a refuzat cererea

Presedintia Republicii Moldova a transmis, printr-un comunicat de presa, ca solicitarea lui Rizea a fost examinata in cadrul sedintei Comisiei pentru problemele cetateniei si acordarii de azil politic de pe langa Presedintele Republicii Moldova, iar propunerea membrilor comisiei este de respingere a acesteia."Cererea cetateanului roman Cristian Mihai (n.r.- Cristian Rizea), prin care a fost solicitat azil politic pe teritoriul Republicii Moldova, a fost examinata in cadrul sedintei Comisiei pentru problemele cetateniei si acordarii de azil politic de pe langa Presedintele Republicii Moldova. In consecinta, tinand cont de opiniile autoritatilor de resort, Comisia a decis ca va inainta Presedintelui Republicii Moldova propunerea de respingere a cererii de acordare a azilului politic cetateanului roman Cristian Mihai", se arata in comunicatul Presedintiei.Fostul deputat PSD Cristian Rizea, care a fugit din Romania dupa ce a fost condamnat penal, a fost retinut in urma cu zece zile la Chisinau, iar autoritatile au demarat procedura de extradare.In martie 2019, fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani si 8 luni inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.Rizea era acuzat ca a pretins in mod direct de la omul de afaceri Lucian Coltea suma de 300.000 de euro, disimulata sub forma a doua contracte de imprumut fictive. Banii au fost ceruti in schimbul promisiunii lui Rizea, indeplinita ulterior, ca va interveni la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si la Primaria comunei Chiajna astfel incat sa fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor doua autoritati.