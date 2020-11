UPDATE Fostul deputat PSD Cristian Rizea, incatusat in Republica Moldova. Are de ispasit in Romania 4 ani si 8 luni de inchisoare. Precizarile Ministerului Justitiei

Ministerul Justitiei din Romania a transmis, marti, precizari in legatura cu situatia juridica a fugarului Cristian Rizea:Ministerul roman al Justitiei va proceda potrivit prevederilor legale aplicabile, precum si cu respectarea cadrului juridic multilateral (la nivelul Consiliului Europei) si bilateral, (respectiv tratatului intre Romania si Republica Moldova privind asistenta juridica in materie civila si penala, semnat la Chisinau la 6 iulie 1996).Asa cum Ministerul Justitiei a informat si cu prilejul altor solicitari referitoare la cetateanul roman Cristian Rizea, la data de 25.04.2019 Ministerul roman al Justitiei a formulat cererea de extradare a numitului Rizea Cristian din Republica Moldova, in vederea executarii unei pedepse de 4 ani si 8 luni, aplicata prin sentinta penala nr. 680/2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, definitiva prin decizia penala nr. 62/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul de 5 Judecatori. Aceasta a fost trimisa, la data de 03.05.2019, Ministerului Justitiei al Republicii Moldova.La data de 07.06.2019, Ministerul Justitiei al Republicii Moldova a transmis o adresa, prin care a informat ca nu poate fi initiata procedura de extradare, intrucat persoana solicitata este cetatean al Republicii Moldova. De asemenea, prin aceeasi adresa, Ministerul Justitiei al Republicii Moldova si-a exprimat disponibilitatea de a examina o eventuala cerere de recunoastere a sentintei pronuntata de instantele romanesti, pentru a prelua executarea pedepsei aplicate susnumitului intr-un penitenciar din Republica Moldova.In acest context, la data 14.10.2019, Ministerul roman al Justitiei a transmis documentele necesare pentru preluarea executarii pedepsei impuse de catre instanta romaneasca numitului Rizea Cristian de catre autoritatile judiciare competente ale Republicii Moldova, facandu-se mai multe reveniri in cauza catre autoritatile moldave in vederea primirii unui raspuns.Astfel, prin adresa nr. 07/7154/29.09.2020, Ministerul Justitiei al Republicii Moldova a informat ca solicitarea formulata de Ministerul roman al Justitiei a fost transmisa spre examinare Judecatoriei Chisinau (sediul Ciocana), iar dupa ce aceasta va decide asupra solicitarii mentionate, Ministerul Justitiei al Republicii Moldova va informa Ministerul Justitiei al Romaniei in acest sens. Pana la aceasta ora nu exista alte comunicari oficiale din partea Ministerului Justitiei din Republica Moldova.Fostul deputat PSD este condamnat definitiv la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani. Decizia este definitiva.Presedintele Igor Dodon a anuntat marti, 3 noiembrie 2020, ca a semnat un decret prin care a anulat cetatenia fostului deputat PSD Cristian Rizea. Motivul este ca Rizea a fost condamnat pentru acte de coruptie "A fost un decret interesant pe care l-am semnat ieri (luni - n.r.), s-a discutat foarte mult in presa despre un oarecare Rizea, cetatean al Romaniei care s-a ascuns in R. Moldova. La propunerea comisiei pentru cetatenie, ieri am semnat un decret prin care am anulat cetatenia acestui personaj. Deja organele competente din Romania si R. Moldova trebuie sa faca schimb de informatii si sa intreprinda actiuni pentru a-l expulza din tara pe acest criminal conform justitiei din Romania", a declarat Igor Dodon intr-o conferinta de presa, potrivit postului de televiziune TV8.md.Igor Dodon a anuntat ca a luat decizia de anulare a cetateniei Republicii Moldova fostului deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru coruptie si spalare de bani.Fostul deputat PSD Cristian Rizea - dat in urmarire internationala in urma unei condamnari la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani - a fost localizat la Chisinau, in urma cu un an.La acel moment, IGPR a transmis ca nicio tara nu a furnizat, prin intermediul canalelor de cooperare politieneasca internationale informatii care sa duca la depistarea lui Cristian Rizea.