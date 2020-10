Fugarul Cristian Rizea, aflat la Chisinau, da cu flit autoritatilor romane: "Moldova nu-si extradeaza cetatenii, nu exista tratat cu Romania"

Pasii obtinerii cetateniei

Aflat in centrul Chisinaului, Rizea a marturisit in direct faptul ca in 2017, in timp ce era judecat in Romania, a depus cerere pentru a obtine pasaport pentru Republica Moldova.Iar dupa ce a fost condamnat, in 2017, in prima instanta , Cristian Rizea a plecat nestingherit in Republica Moldova, mai exact de la 1 octombrie 2018, dupa cum a marturisit chiar el."Totul s-a facut perfect legal. Am dobandit acest pasaport. Dupa acea, timpul a trecut, am primit condamnarea, care o stiti foarte bine, o stiu toti romanii, nu intram in amanunte acum. Am ajuns, m-am mutat aici pe 1 octombrie 2018. (...) Deci am venit atunci, pe 1 octombrie, mi-am luat celelalte acte, permisul de conducere, absolut tot tot tot, conform legii, repet." - a declarat Rizea la Realitatea Plus , citat de Stirile Pro TV. In continuare, fostul deputat PSD, condamnat definitiv la inchisoare cu executare, a continuat pasii legali necesari pentru a deveni cetatean al Republicii Moldova, in conditiile in care acest stat nu are acord de extradare incheiat cu Romania.Astfel, el si-a schimbat mai intai numele, apoi si certificatul de nastere, dupa care a obtinut toate actele de cetatean moldovean necesare vietii de zi cu zi."Iar in 2019, da, pentru ca... din punct de vedere al legii exista anumite conditii care trebuie indeplinite in cazul in care un cetatean al Republicii Moldova doreste sa-si schimbe numele, am luat numele bunicii mele, Mihai, da, este perfect adevarat, ai actele acolo, inclusiv certificatul de nastere mi-a fost schimbat, dupa cum vezi, cu noul nume. (...) Iata, mi-am schimbat numele legal, absolut toate documentele, deci beneficiez de un statut perfect legal, ca orice cetatean al Republicii Moldova." - a mai spus el.Fostul parlamentar roman fugar stie ca Republica Moldova nu isi extradeaza cetatenii, nici chiar pentru "fratii" din Romania, deoarece nu exista un acord in acest sens, incheiat intre cele doua tari."Da, Constitutia Republicii Moldova, articolul 18 spune clar: cetatenii moldoveni nu pot fi extradati. Asa dupa cum bine stiti, ministrul Predoiu a trimis actele aici, a spus-o public, chiar la dumneavoastra la postul de televiziune, acum 3 luni de zile daca nu ma insel.Si a spus, da, pentru ca Moldova nu-si extradeaza cetatenii, nu exista tratat intre Romania si Moldova, eu trebuie sa-mi execut aceasta pedeapsa aici. Voi merge in fata unui judecator in momentul in care dosarul va fi valid, va fi verificat de catre cei de aici si voi arata toate abuzurile facute de catre justitia din Romania si de catre sistemul paralel." - a mai declarat el la postul de televiziune.