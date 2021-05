Primele declaratii ale fostului deputat Cristian Rizea, dupa ce a fost eliberat: Dodon si Plahotniuc pregatesc rapirea mea

"Cei care stau in spatele arestarii mele sunt Igor Dodon si Plahotniuc. Avocatii mei sunt prezenti aici, au venit si alte televiziuni din Republica Moldova pentru ca sunt interesati de abuzurile care se intampla in cazul meu. Eu sper ca totul sa fie bine, in sensul ca sper ca justitia pana la urma sa fie resetata aici in Republica Moldova, sa nu mai existe acest sistem mafiot condus de Dodon si Plahotniuc. E un moment istoric.Pe 11 iulie (alegeri parlamentare anticipate in Moldova) sper ca majoritatea cetatenilor din Republica Moldova sa fie alaturi de Maia Sandu si sa voteze un parcurs european", a spus Cristian Rizea."Zilele trecute, anumiti prieteni din serviciile secrete de la Bucuresti au reusit sa ma informeze ca Vlad Pahoniuc Si Igor Dodon, nemultumiti ca nu au reusit extradarea mea, sunt foarte nemultumiti, au hotarat rapirea mea, pe modelul a ceea ce s-a intamplat cu un judecator din Ucraina aici in Chisinau. La ora aceasta presedintele Republicii Moldova cunoaste acest lucru ca se pune la care rapirea mea si ducerea mea in Romania", a mai adaugat fostul deputat, citat de Realitatea PLUS. Rizea sustine ca "Spovedania" sa "va face victime la alegerile din 11 iulie.""Eu sper ca oamenii ca Igor Dodon sau Plahotniuc prin interpusi sa nu mai ajunga niciodata in Parlament. (...) Igor Dodon care acum 2 ani de zile negocia federalizarea Republicii Moldova...e o rusine pe obrazul Republicii Moldova, voia sa vanda tara, acest om ar vinde pe oricine, si-ar vinde si mama pentru suma corecta. Veti vedea ce documente vor aparea. Venim cu probe si dovezi", a mai spus Rizea.Cristian Rizea a fost retinut in Republica Moldova pe 3 noiembrie 2020 , la scurt timp dupa ce presedintele Igor Dodon i-a anulat cetatenia moldoveneasca. Ulterior, el a fost arestat pentru 18 zile, iar Chisinaul a anuntat ca fostul deputat va fi extradat in Romania."Acesta se afla in cautare internationala pe canalele Interpol cu scop de arest si extradare din 19.03.2019, in vederea executarii pedepsei privative de libertate in Romania pe un termen de 4 ani si 8 luni pentru infractiunea de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, conform sentintei definitive emisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei", se spunea atunci intr-un comunicat de presa al Politiei din R. Moldova.Cristian Rizea risca inchisoare si in Republica Moldova, dupa ce procurorii moldoveni au stabilit ca fostul deputat roman a comis ilegalitati de natura penala atunci cand a obtinut cetatenia moldoveneasca. Mai exact, Rizea a facut declaratii false in procesul de dobandire a cetateniei.