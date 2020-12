Procurorii moldoveni i-au deschis un dosar penal lui Cristian Rizea, cercetat pentru fals in declaratii la obtinerea cetateniei

I-a fost retrasa cetatenia

Potrivit celor constatate in cursul urmaririi penale, prin Avizul Agentiei Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat roman, Cristian Rizea, a fost recunoscut cetatean al Republicii Moldova si asta in conditiile in care prin sentinta din 7 decembrie 2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania, definitiva prin decizia penala din 18 martie 2019, acesta era judecat si condamnat la inchisoare , cu executare, pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, relateaza Unimedia. "Precizam ca, la momentul depunerii cererii de dobandire a cetateniei Republicii Moldova, acesta a tainuit date pertinente si anume ca, incepand cu anul 2015 detinea statut de acuzat in materie penala, date a caror cunoastere ar fi dus la respingerea cererii", se arata in comunicatul PG.In cadrul investigatiilor, Procuratura Generala a ajuns la concluzia ca dobandirea cetateniei de catre acesta a avut loc contrar legii, care statueaza ca cetatenia Republicii Moldova nu se acorda persoanei sau nu poate fi redobandita de persoana care in perioada de examinare a cererii executa sau are de executat pedeapsa penala privativa de libertate in temeiul sentintei instantei de judecata, are antecedente penale nestinse sau se afla sub urmarire penala.Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generala a pornit o cauza penala pe faptul falsului in declaratii, care, potrivit legislatiei Republicii Moldova, se pedepseste cu amenda de pana la 950 unitati conventionale sau cu inchisoare de pana la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de cel mult 5 ani.Sursa citata aminteste ca la data de 3 noiembrie, fostul deputat roman, Cristian Rizea, care a fugit din Romania, dupa ce a fost condamnat la peste 4 ani de inchisoare, a fost retinut la Chisinau.Oamenii legii au mentionat ca i-a fost retrasa cetatenia prin decretul Presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon , dupa ce a fost obtinuta intr-un mod fraudulos, in anul 2018, fiind initiate procedurile in corespundere cu cadrul normativ.Autoritatile au demarat procedura de extradare, in corespundere cu acordurile bilaterale privind aplicarea legii penale dintre Republica Moldova si Romania.