Un parlamentar de la Chisinau acuza ca fugarul Cristian Rizea ar fi obtinut ilegal cetatenia moldoveneasca

Acuzatii la adresa autoritatilor

Rizea: "Este campanie electorala"

Cristian Rizea, dat in urmarire internationala dupa ce a fugit din Romania pentru a scapa de o condamnare definitiva pentru coruptie, a primit cetatenia Republicii Moldova in doar o luna si jumatate, invocand ca este urmasul unei persoane nascute in aceasta tara, scrie Radio Chisinau, citat de Stirile ProTV. Fostul deputat PSD a fost condamnat definitiv in 2019 la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Ulterior, social-democratul a fost dat in urmarire internationala, dar intre timp se refugiase in Republica Moldova, unde a dobandit cetatenia acestei tari, care nu are acord de extradare cu Romania, dupa cum a declarat chiar el.Presedintele Igor Dodon a declarat recent ca nu el i-a acordat cetatenia lui Cristian Rizea si a dat asigurari ca ii va retrage cetatenia si il va extrada.Deputatul PAS Dumitru Alaiba considera acum ca Rizea a obtinut ilegal cetatenia, intrucat autoritatile care i-au aprobat-o stiau ca acesta este condamnat, iar asta nu il faceau eligibil.Potrivit Radio Chisinau, Cristian Rizea a depus o cerere pentru dobandirea cetateniei Republicii Moldova la data de 14 noiembrie 2017 si la 28 decembrie acelasi an a fost recunoscut in calitate de cetatean moldovean. Intre timp, insa, la 7 decembrie 2017, acesta a fost condamnat de prima instanta la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor participantilor la procesul penal, scrie deputatul PAS pe pagina sa de Facebook , unde a publicat si raspunsul ASP la solicitarea sa.La data de 8 mai 2018 acesta a ridicat deja pasaportul moldovenesc, fara oarecare restrictii, a mai informat Agentia Servicii Publice."Rizea a dobandit cetatenia ilegal si ASP trebuie sa anuleze actul prin care acesta a dobandit pasaportul moldovenesc", a subliniat Dumitru Alaiba. El a acuzat ASP si Ministerul de Interne de faptul ca ar fi actionat concertat cu rea-credinta, avand la mijloc indicatii politice sau interese financiare personale."Desi art. 20 alin.(1) lit.c) prevede expres ca. Prin simplul fapt ca Cristian Rizea se afla sub urmarirea penala, acesta deja nu era eligibil pentru a redobandi cetatenia Republicii Moldova, nemaivorbind despre faptul ca la acea etapa acesta nu doar se afla sub urmarirea penala, dar era deja condamnat cu executare de prima instanta.Apare o banuiala rezonabila ca factorii de decizie din institutiile statului, in special din Agentia Servicii Publice si Ministerul Afacerilor Interne ar fi actionat concertat cu rea-credinta, avand la mijloc indicatii politice si/sau interese financiare personale, astfel incalcand prevederile legale, au oferit cetatenia Republicii Moldova unei persoane condamnate penal in tara de origine pentru acte de coruptie, astfel prejudiciind grav imaginea Republicii Moldova la nivel international", se arata in mesajul deputatului PAS.Intr-o postare pe facebook, Cristian Rizea respinge acuzatiile deputatului din Republica Moldova."Dragi prieteni, spre disperarea infractorilor din Romania pe care ii devoalez, institutiile Republicii Moldova dovedesc inca o data prin acest raspuns ca vegheaza la respectarea legii!Stiu ca unii au vrut sa maincercand sa loveasca in Institutia Prezidentiala sau alte institutii reprezentative ale Republicii Moldova pentru ca e campanie electorala!Dar sunt sigur ca cei care urmariti desfasurarea acestor evenimente, nu va veti lasa pacaliti de acestia, fie ei chiar si parlamentari fara minime cunostinte juridice!"