Inca un trofeu pentru Sapunaru! FC Porto a castigat Supecupa Portugaliei (Video)

Echipa FC Porto a castigat, duminica, Supecupa Portugaliei, dupa ce a invins, cu scorul de 2-1, formatia Victoria Guimaraes.

Pentru campioana Portugaliei a marcat Rolando, in minutele 3 si 41, in timp ce pentru Victoria a punctat Toscano, in minutul 33.

FC Porto, campioana en-titre si castigatoarea Cupei Portugaliei sezonul trecut, a castigat Supercupa pentru a 18-a oara.

Romanul Cristi Sapunaru a fost integralist in partida disputata pe stadionul municipal din Aveiro.

