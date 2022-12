Un fost campion cu Oțelul și-a povestit experiența ca fotomodel în Italia: "Droguri, sex, petreceri"

Cristian Sârgi, fost campion cu Oțelul și actual căpitan al echipei din Liga a doua, a povestit un epispd mai puțin obișnuit din viașa lui.

Pe când avea 18 ani, Sârghi ajunsese fotomodel în Italia. Acolo, a dat peste o lume pestriță, din care nu lipseau petrcerile cu alcool, jointuri și sex.

Înainte de a lucra în Italia, Sârghi a jucat fotbal, însă a suferit o comoție cerebrală și doctorul i-a recomandat să ia o pauză sau să renunțe.

„Aveam în cercul de prieteni o fată care era fotomodel la București și mi-a recomandat să încerc o carieră de fotomodel. Dintr-una în alta, am trimis niște poze la București, în două-trei zile mi-au zis să vin să facem o ședință foto. Am făcut-o și de aici mi-au făcut un portofoliu, l-au trimis mai departe în Italia și în nicio săptămână am primit bilete de avion să mă duc aduc.

Nici n-am știut ce a venit peste mine, s-a întâmplat totul foarte repede. Nu am avut timp nici să mă gândesc. Am ajuns acolo, m-au preluat de la aeroport și m-au dus la sediul agenției. Era destul de impunător, eu eram un băiat venit de la Galați. Mi se părea diferită lumea, să ajungi în Milano, un oraș foarte foarte frumos. Totul era la alt nivel”, a povestit Sârgi la GSP Live.

„După o defilare, am avut primul meu șoc cu lumea asta ciudată. De la Milano ne-au dus la Roma și după eveniment sunt unele petreceri. La petrecere este exact ca în filme și nu e nimic exagerat când spun asta. Droguri, sex. Da. Stăteam în cameră cu un coleg și am dat să mă întorc pe la ora două. Ușa era deschisă, intru și colegul era în pat cu o fată. Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat. Nu eram obișnuit, nu avusesem o viață agitată până la 18 ani.

Nu am știut cum să reacționez. Am ieșit. A doua zi m-am întâlnit cu ei, am discutat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Tot în seara aia, am ieșit afară unde erau ceilalți colegi care fuseseră la prezentare. Stăteau pe bordură, fiecare cu joint-ul lui. Nu fumam, nu fumez nici acum. M-au întrebat: Țigara ta unde e?. Eu mă gândeam la țigara normală”.

Sârghi a revenit apoi în România, și s-a reapucat de fotbal. A ieșit campion cu Oțelul Galați și acum, la 36 de ani, vrea să își conducă echipa spre revenirea în primul eșalon.

