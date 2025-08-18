USR vrea desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată”

USR vrea desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată"
Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR - FOTO: USR

Purtătorul de cuvânt al USR - Cristian Seidler a declarat că reducerea cheltuielilor statului trebuie să fie o prioritate în cadrul celui de-al doilea pachet de reforme, arătând că există deja o listă de instituții agreată în coaliție pentru desființare sau comasare.

„Oamenii așteaptă, pe bună dreptate, reducerea cheltuielilor statului, ca parte din pachetul II. Din punctul de vedere al USR, deciziile sunt pe masă, trebuie doar semnate. Iar semnătura noastră e garantată.

E un privilegiu existența unor instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată. Să desființăm, deci, aceste privilegii: Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, Academia de Științe Tehnice, Academia de Științe Medicale. Lista a fost deja agreată în coaliție încă din etapa discuțiilor de la Cotroceni. Ar trebui să continuăm cu Academia Oamenilor de Știință, Societatea Națională „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” - S.A., RA APPS (publicăm toate contractele lor măcar după desființare) și altele.

Multe instituții trebuie comasate pentru a nu mai plăti oameni a căror muncă ar fi mai utilă în sectorul privat. Sectorul public va putea funcționa mai coerent chiar și fără unii angajați din departamentele de suport. Câteva exemple dintr-o lungă listă pentru care noi semnăm și mâine: Agenția Națională Sanitar-Veterinară cu Agenția Națională Fitosanitară, Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu Institutul Național de Administrație, Garda Națională de Mediu cu Garda Forestieră Națională.

Iar dacă vorbim despre pensii speciale, e un privilegiu să fii funcționar public parlamentar sau auditor public extern la Curtea de Conturi, dar e suficient ca ei să beneficieze de pensie contributivă ca majoritatea pensionarilor din România. Fără privilegii. Și aici lista mai poate continua. Semnat: USR”, a spus Cristian Seidler.

Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a declarat luni, 18 august, despre refuzul PSD de a ceda funcțiile de prefect și subprefect către USR, că nu a auzit despre un astfel de refuz și așteaptă...
Radu Miruță: „În viteza asta printre pachete de măsuri 1, 2, 3, x să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor”
Radu Miruță: „În viteza asta printre pachete de măsuri 1, 2, 3, x să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor”
Ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, a declarat recent că ritmul accelerat al „pachetelor de măsuri” nu trebuie să umbrească două principii fundamentale: sprijinul pentru...
