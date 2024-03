Dilema liberalilor: to Busoi or not to Busoi?

Nu am nicio indoiala ca intensitatea cu care liberalii au vampirizat o solicitare corecta si veche a societatii civile, ignorata de intreaga clasa politica cu Klaus Iohannis in frunte, si anume trecera la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, are o legatura directa cu situatia de la Bucuresti, unde cred ca PNL se indeapta spre o infrangere istorica.

E o chestiune matematica: intr-un singur tur de scrutin, electoratul bloc al PSD, estimat in Bucuresti la aproximativ 30%, are toate sansele sa depaseasca electoratul antiPSD (nu l-as numi de drepta), probabil mai mare, dar impartit intre PNL, MP, M10, Nicusor Dan etc.

Dar in cazul in care candidatul PNL este Cristian Busoi nu cred ca doua, trei sau zece tururi ar putea aduce victoria. Pur si simplu nu cred ca dl Busoi are vreo sansa sa castige Bucurestiul indiferent de numarul tururilor, indiferent pe ce mizeaza domnia sa si cei care i-au sustinut candidatura.

Nu stiu daca e vorba despre o cauza unica. Bucurestenii sunt un electorat sofisticat, oarecum paradoxal, pretentios si care are nevoia, poate masochista, de a fi sedus. A preferat mai mereu candidatii cu nerv, verva si charisma, care l-au inspirat, indiferent cat de gaunosi s-au dovedit.

Dl Busoi mi se pare a avea charisma unei mese goale. Este desigur un ghinion, nu o vina, dar in politica uneori nici macar nu mai conteaza diferenta dintre cele doua. Cand il vad, dl Busoi imi inspira un iepure prins in faruri, care transmite orice altceva decat autoritate si control.

Dar sa zicem ca, dupa ce au votat "smecheri", bucurestenii s-or fi lecuit si cauta competenta. Eu n-am descoperit-o inca la dl Busoi.

Discursul domniei sale mi se pare efectul tocirii unor analize impanate cu cifre, dar fara nicio viziune, fara nicio sclipire de solutie. Dl Busoi poate face analize corecte, dar nu vadeste nicio solutie luminoasa pentru concluziile acestei analize.

La toate acestea se adauga suspiciunile: CV-ul de Fat Frumos care face intr-un an cati altii intr-o viata, averea foarte mare, mentionarea in dosarul Duicu, finii ANRP, mai nou suspiciunea de plagiat. Daca mai adaugam si monumentala gafa Colectiv, vom avea, in opinia mea, imaginea perfecta a non-candidatului.

Dincolo de procentele din sondaje, care, dincolo de precampania intensa a dlui Busoi, din ce inteleg eu nu a sarit la doua cifre, este suficient sa te uiti la ce stiri genereaza dl Busoi. Cu toate ca este departe de a experimenta capacul mediatic, ba este cultivat de unele televiziuni, dl Busoi genereza in general stiri negative, legate de scandalurile in care este implicat.

Cu alte cuvinte, ma tem ca, si in 10 tururi, cu dl Busoi la Capitala, PNL se duce direct in gard.

Desi dl Iohannis l-a plimbat prin targ pe prietenul lui Eduard Helvig, vad ca liderii PNL nu mai vorbesc cu maxima convingere despre candidatura dlui Busoi.

Din surse liberale inteleg ca insusi candidatul a inceput sa vorbeasca despre retragere care, pentru multi, pare deja o chestiune nu atat de "daca", ci de "cand".

Problema este insa cine sa-l inlocuiasca. Pentru ca in conditiile unui singur tur, oricine ar fi candidatul, el nu poate fi decat trimis la urias risc de sacrificiu din motivele matematice pe care le-am aratat mai sus. Sigur, daca nu cumva liberalii ar fi in stare sa faca o oferta atat de surprinzatoare si puternica incat sa arunce in aer orice calcul. Dar daca aveau acest as, nu vad de ce nu l-ar fi folosit pana acum.

In conditiile unui tur, al unei previzibile infrangeri, poate fi mai logic sa nu mai sacrifici pe cineva, cand ai deja un personaj care sa incaseze infrangerea.

Dar candidatul la Primaria Capitalei nu conteaza numai in lupta pentru functia pe care o vizeaza. El este, in mod normal, nava amiral a alegerilor locale in Bucuresti. Va aduceti aminte, poate, poza din 2004 cand DA avea aceasta nava amiral, liderul echipei de primari de sector si consilieri. Fara aceasta figura centrala e greu sa te gandesti la victorie pentru echipa.

Deci, privind din aceasta perspectiva, ca sa maximizeze sansele la sectoare si consiliu, PNL ar avea nevoie ca de aer de o schimbare de candidat central, chiar daca el ar fi cel mai probabil sortit esecului, deci trimis la sacrificiu.

Asadar, cred ca in acest moment marea problema a liberalilor este daca sa-l lase pe Cristian Busoi sa-si duca crucea pana la capat pentru ca oricum alegerile intr-un tur nu ofera sanse substantiale sau sa-l inlocuiasca pentru a da o sansa in plus candidatilor de la sectoare si listei pentru consiliu.

