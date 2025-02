Milionarul care candidează la alegerile prezidențiale și relația sa cu Călin Georgescu: „Am pierdut tot" VIDEO

Un român cu istoric bogat în lumea afacerilor și mai ales, a investițiilor pe bursă, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2025.

În vârstă de 63 de ani, Cristian Sima a ajuns cunoscut publicului larg în anul 2012, pe vremea când era președinte al Bursei de la Sibiu. El fusese acuzat de mai mulți clienți că i-a păgubit cu peste 1 milion de euro, după ce ar fi „pierdut" banii investitorilor în tranzacții foarte riscante pe piața valutară Forex. În urma acestui episod, Sima a plecat din România.

„În 2012, când deja eram președintele Bursei de la Sibiu, prima bursă cu produse derivate din România și singura, unde am reușit în 2010 să listez indicele Dow Jones, fiind listat la acea vreme doar la Singapore, Londra, Chicago, New York și Sibiu. Bursa din Sibiu făcea volume mult mai mari decât BVB. Într-un context de împrejurări, prin blocarea unor conturi, am pierdut tot, mai ales toți banii mei personali. Am pierdut 30 de milioane din toți banii mei personali, dar s-au dus și banii clienților.

Nu sunt mai mult de 15-16 clienți care au pierdut, dar sunt niște oameni care au pierdut niște bani. E adevărat, din cauza bursei. La bursă te duci să câștigi, la fel cum te duci la spital ca să te faci bine. Dar cum la spital se întâmplă să și mori, și la bursă se mai întâmplă să și pierzi. Nu toți clienții acceptă că investiția la bursă e cu risc, deși în contract e specificat cu lux de amănunte. Am stat în Elveția între 2012 și 2016. Locuiesc și acum și-n Elveția, și-n România, dar din 2016, mai mult în România", a declarat Cristian Sima, pe canalul său de YouTube.

Trei ani mai târziu, Sima a lansat o carte în care a explicat plecarea intempestivă din țară și de asemenea, în care a vorbit despre corupția din statul român.

Legătura lui Cristian Sima cu Călin Georgescu

De-a lungul timpului, milionarul a avut afaceri în domeniul imobiliar. În tinerețe, Sima a făcut parte din lotul național de matematică. De asemenea, Sima, care a locuit și-n Franța, se declară un mare pasionat de șah, iar în ultimele luni, acesta a povestit că a fost coleg în armată cu Călin Georgescu.

În opinia lui Cristian Sima, Călin Georgescu nu cunoaște prea bine istorie, dar are în vocabular „cu 500 de cuvinte mai bogat decât ceilalți contracandidați", din 2024. Potrivit afaceristului, Georgescu nu era un fan al mișcării legionare în timpul armatei.

În prezent, Sima gestionează propriul canal de YouTube, unde publică analize economice, politice și oferă sfaturi practice pentru investitori.

