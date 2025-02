Milionarul care candidează la prezidențiale vrea să schimbe Constituția. Modificările pe care le propune Cristian Sima: „Fără asta, nu voi putea face nimic"

Cristian Sima, investitor pe bursă și afacerist, candidează la alegerile prezidențiale. El propune românilor susținerea proiectului privind modificarea Constituției.

Sima crede că instituțiile statului ar fi mult mai eficiente dacă președintelui României i se va atribui mai multă putere și implicit, răspundere.

„Dacă vreți să facem ceva bun cu țara asta, trebuie să schimbăm Constituția. Trebuie să dăm președintelui putere executivă, fără bani. Banii și legile, la Parlament, iar puterea judecătorească, să nu mai fie numită de către politic. Pentru asta, avem nevoie de 500.000 de semnături. Altfel, eu sau altul, președinte ales, până în 2028 o să tai panglici, pentru că pe Ciolacu și pe ceilalți nu o să-i dea nimeni jos de acolo. Și nici măcar nu o să numesc vreun prim-ministru până în 2028.

Nu o să pot face nimic cu actuala Constituție și oricât de bun ar fi președintele vostru, oricât de bine va negocia la Bruxelles, guvernul nu va pune în practică ceea ce el a negociat. Drept urmare, schimbați pentru semnarea Constituției! Dați și idei! Dar până când nu vom avea un președinte care să demareze procedura de schimbare a Constituției, nu se va schimba nimic. Vom avea doar vorbe, candidați, alegeri și dezamăgiri și frustrări", a precizat Sima.

De asemenea, investitorul crede că o altă modificare a Constituției trebuie să vizeze organizarea alegerilor locale.

„Dacă acum e curentul suveranist, lasă oamenii să voteze! Cum era dacă erau acum alegerile parlamentare pe județe, în două tururi? Știți că PSD putea să nu ia nicăieri? Și dacă se unea cu PNL, tot nu lua nicăieri", a mai transmis candidatul la prezidențiale.

Ads

Vezi AICI cine este, de fapt, Cristian Sima.

Cristian Sima: „Trump decide, dar nu ca Xi, nu ca Putin. Nu e dictator, nu taie în carne vie. Dar măcar are 90% putere"

Provocat în emisiunea lui Robert Turcescu, de la Metropola TV, să aleagă între a negocia mai îndeaproape cu Donald Trump sau cu Ursula von der Leyen, Cristian Sima a precizat că ar alege discuții tete-a-tete cu președintele american.

„Sigur nu mă uit spre est. Dar mai repede spre Trump, decât spre Ursula von der Leyen, care nu are nicio putere. Nu am de gând să ieșim din Uniunea Europeană. La UE a mai fost Băsescu, dar nu vorbea nicio limbă. Iohannis a dormit. Sima, când va veni, dacă nu are Constituția nouă, nu are ce să facă. Să spunem că merg la Trump și ne înțelegem. Îl calmăm și pe Putin, găsim o soluție să facem pace în Ucraina. Dar Trump spune că trebuie să ne înarmăm, să cheltuim 5%. Eu pun în balanță ceea ce trebuie să fac, dacă-mi convine sau nu. Și mă duc la Ciolacu, 'trebuie să facem asta'.

Dar mă întreabă 'ne dă și nouă șpagă?'. Și s-a închis, din scurt. A doua oară când mă duc la Trump îmi spune 'ce să fac cu tine? Tu decizi ceva?'. Trump decide, dar nu ca Xi, nu ca Putin. Nu e dictator, nu taie în carne vie. Dar măcar are 90% putere. Ursula von der Leyen nu are putere, doar face declarații. Macron are relativă putere. Ce putere poate să aibă, când popularitatea lui este de 13-14%?", a mai precizat Sima.

Ads