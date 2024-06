Contre dure între europarlamentarul Cristian Terheș și eurodeputata Karen Melchior pe tema ”combaterii violenței împotriva femeilor"

Europarlamentarul Cristian Terheș, președinte al Partidului Național Conservator Român (PNCR), primul pe lista Alianței AUR la alegerile europarlamentare, a avut un schimb de replici dure cu eurodeputata Karen Melchior în cadrul Parlamentului European, pe tema combaterii violenței împotriva femeilor. Renumitul politician a arătat că e aberant să acceptăm că un bărbat care se pretinde femeie e și femeie, acest lucru punând femeile în pericol.Deputata neomarxistă Karen Melchior a replicat, într-un mod aberant, că "nu există doar femei și bărbați" și că "bărbații pot fi însărcinați", deoarece titulatura de bărbat sau femeie e doar o etichetă desemnată la naștere.

Vă redăm mai jos, integram, dialogul dintre cei doi parlamentari, care nu lasă loc de interpretări. În timp ce Cristian Terches nu susține legitimitatea bărbaților care vor să devină femei, Karen Melchior încearcă să demonstreze contrariul, fără a avea argumente stiințifice și morale valide, ci doar păreri propirii fără fundament.

Cristian Terhes: Dragi colegi, combaterea violenței împotriva femeilor este o chestiune extrem de serioasă iar pentru că implică aspecte care țin de aplicarea legii, e imperativ ca termenele să fie expres definite.

Combaterea violenței împotriva femeilor. Am ascultat cu foarte mare atenție ceea ce s-a spus în acest plen despre femei. Din păcate această realitate clară, obiectivă, ontologică, diferită de un bărbat, a ajuns astăzi să fie considerată o chestiune elastică, o chestiune subiectivă. Orice bărbat astăzi care se pretinde a fi femeie, în accepțiunea acestei legi, se dorește a fi femeie. Zilele trecute s-a votat la Bruxelles o rezoluție care privește introducerea așa-zisului “drept la avort” în Carta Fundamentală a drepturilor Uniunii Europene. În respectiva rezoluție se precizează că femeile și alte persoane care rămân însărcinate trebuie să aibă drept la avort.

Eu vă întreb, ce altă persoană în afară de o femeie poate rămâne însărcinată? Pentru că dacă se vorbește despre violență împotriva femeilor trebuie spus clar că un bărbat care se pretinde femeie, nu poate fi femeie.

Mulțumesc.

Președintele de ședință: Domnule Terheș, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Melchior. Îl acceptați?

Cristian Terheș: Evident, să înceapă.

Președintele de ședință: Treizeci de secunde pentru întrebare, treizeci de secunde pentru răspuns.

Karen Melchior: Dragă coleg, ai menționat că există flexibilitate între definiția bărbaților și femeilor. Acesta este un fapt științific: biologia nu este bipolară. Nu există doar femei și doar bărbați. Toți avem cromozomi. Toți avem hormoni. Și aceștia ne definesc cum arătăm, cum apărem și dacă suntem capabili să fim bărbați și femei și, prin urmare, bărbații pot fi însărcinați și femeile sunt femei, chiar dacă au fost desemnate ca băieți și bărbați la naștere, pentru că femeile trans sunt femei.

Președintele de ședință: 30 de secunde pentru răspuns.

Cristian Terhes: Nu sunt eu cel care spune că, atunci când vorbim despre umanitate, vorbim despre bărbați și femei. Există Declarația Universală a Drepturilor Omului ce statuează acest lucru. Așadar, apucă-te și schimbă asta. În plus, dacă susții că un bărbat care pretinde că este o femeie este o femeie și că un bărbat poate rămâne însărcinat, te rog explică întregii lumi cum biologic acest lucru este posibil. Mai mult, acum câteva luni, am discutat despre Convenția de la Istanbul, care incriminează mutilarea genitală. Deci, cum aplici această lege unui bărbat care nu are un clitoris, sau labii mari ori mici? Explică asta pentru că ceea ce spui tu nu are niciun sens din punct de vedere biologic, rațional și practic."

