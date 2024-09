Tensiuni în tabăra suveraniștilor. Cristian Terheș: „Apropierea Rusiei de granițele României este o amenințare și la adresa noastră” INTERVIU

Cristian Terheș, europarlamentar român, care a bifat cel de-al doilea mandat prin intermediul listei „Alianța AUR”, în prezent retras din această construcție politică, a confirmat divizarea forțelor ce se aliniază noii tendințe europene, cea suveranistă.

În România, după ce AUR a reușit să intre în Parlament, în 2020, cu aproape 10%, alte partide au început să-și facă loc pe scena politică: fie rupte din AUR, fie apărute de la zero, cu fețe noi. Unele sunt mai „centriste”, altele mai radicale. Unele militează pentru continuarea parteneriatului cu Vestul, alții trag și la Est.

Cel mai recent semn al divizării taberei suveraniste a venit prin anunțul lui Cristian Terheș, care a declarat că nu-l va susține pe George Simion pentru Palatul Cotroceni, ci că va candida chiar el la prezidențiale, cu susținerea unui alt partid. Mai multe informații pe marginea acestui subiect, europarlamentarul a oferit în cadrul unui interviu pentru Ziare.com.

„George Simion mi-a propus de mai multe ori să intru în AUR, chiar să-mi dea funcție de conducere, dar am declinat oferta”

Ziare.com (Andi Miron): Ați obținut cel de-al doilea mandat pentru Parlamentul European de pe lista AUR. Erați perceput drept un om al taberei AUR. Cum se explică apartenența dvs. la PNCR și, mai ales, candidatura la prezidențiale? De ce nu-l susțineți pe George Simion?

Cristian Terheș: Am obținut al doilea mandat de europarlamantar din partea Partidului Național Conservator Român, care a candidat într-o alianță electorală cu partidul AUR și Partidul Republican, sub numele de „Alianța AUR”. Această alianță electorală s-a dizolvat de drept după publicarea rezultatelor in Monitorul Oficial. La alegerile locale, care au avut loc concomitent cu cele europarlamentare, PNCR a candidat pe cont propriu, separat de AUR.

Partidul Național Conservator Român (PNCR) a fost înființat în 2023, de un stră-stră-strănepot al lui Simion Bărnuțiu, partid în care am intrat în decembrie 2023, iar apoi am fost ales președinte. Anterior, am fost membru PNȚCD, pe care am dorit să-l readuc în Parlament. Dat fiind că partidul e blocat, soluția a fost să facem un alt partid de la zero, care să preia și să continue principiile mișcării naționale. Așa s-a născut PNCR.

George Simion mi-a propus de mai multe ori să intru în AUR, chiar să-mi dea funcție de conducere, dar am declinat oferta. Același lucru mi l-au propus și alte partide.

Cred că România are nevoie de un partid conservator creștin-democrat suveranist, care continuă direcția europeană și atlantistă a țării, și asta construiesc. Economic, securitar și ținând mai ales seama de interesul comunității românești din afara țării, aliații și prietenii noștri sunt la vest.

De circa doi ani au existat discuții cu mai multe partide să facem o alianță mai largă cu AUR, tocmai pentru că fiecare partid se adresează unui bazin electoral specific, dar alianța nu s-a mai făcut. O asemenea alianță largă, după toate calculele sociologice, ar fi obținut peste 25% din voturi.

Pentru că alianța nu s-a mai făcut, la locale am mers separat, era de așteptat ca la prezidențiale și parlamentare, în lipsa unei înțelegeri, să avem propriul drum.

Nu în ultimul rând, în contextul în care noi, mai multe partide, discutam despre o alianță, iar de la nivel central al AUR se comunica în teritoriu că nu va fi nicio alianță, iar cei care vor să candideze la locale trebuie să intre în AUR, efectul generat a fost plecarea a numeroși oameni buni spre alte partide. În urma acestei situații am comunicat că noi, PNCR, suntem dezlegați de orice înțelegeri scrise sau verbale, pregătindu-ne să mergem pe cont propriu. A mai rămas doar alianța electorală la europarlamentare, pentru că AUR a dorit-o, noi fiind pregătiți să mergem și la aceste alegeri pe cont propriu. Avantajul alianței s-a văzut la europarlamentare vs. locale, unde alianța de la europarlamentare a obținut cu sute de mii de voturi mai multe decât a obținut partidul AUR, singur, la locale. Întotdeauna unit ești mai puternic.

„O temă unde am un punct de vedere diferit de cel al lui George Simion este poziția României cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”

Ziare.com: Ce idei, viziuni, proiecte vă fac pe dumneavoastră și pe George Simion incompatibili din punct de vedere politic?

C.T.: O temă unde am un punct de vedere diferit de cel al lui George Simion este poziția României cu privire la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a fost injust și a încălcat normele internaționale și chiar tratatele semnate de cele două țări. Ucraina este un stat suveran, ale cărei granițe au fost recunoscute internațional, iar pentru rezolvarea oricăror probleme ar exista chiar între Rusia și Ucraina, soluția nu este războiul. Orice război produce pagube materiale și umane.

Dincolo de asta, apropierea Rusiei de granițele României este o amenințare și la adresa noastră, și a românilor din Republica Moldova. Faptul că Rusia și-a justificat invadarea unei țări suverane prin faptul că apără drepturile minorităților este un precedent foarte periculos. Legitimarea unui astfel de narativ este o iresponsabilitate din partea oricărui politician, mai ales în spațiul est-european, unde nu există țară care să nu aibă o minoritate etnică. Exact lucrul acesta l-am transmis Congresului SUA în 2014, când am cerut să condamne anexarea Crimeii de către Rusia. Acesta este și motivul pentru care, prin vot, am susținut sprijinul pentru Ucraina.

Sprijinul acesta nu este, însă, nici absolut, nici necondiționat. De aceea am fost foarte critic atunci când acest sprijin a ignorat efectele negative pe care le avea asupra unor sectoare din România, cum a fost situația grânelor, ce a afectat pe fermierii români. De asemenea, drepturile minorității române din Ucraina trebuie protejate și garantate. Trebuie să spunem adevărul și când convine și când nu convine, el fiind mereu deasupra noastră.

Polonia este cel mai bun exemplu de țară care știe să-și identifice pericolul la adresa propriei existențe și a securității. Știu să preîntâmpine aceste pericole, indiferent de ce partid vine la guvernare. Este, de asemenea, un model de dezvoltare care a reușit să-i aducă pe polonezi acasă și să crească economic. Polonia ar trebui să ne inspire, ca exemplu.

„Mergem separat la alegerile prezidențiale și parlamentare”

Ziare.com: Acum, care este relația dvs. cu AUR?

C.T.: Eu am susținut intrarea celor cinci europarlamentari AUR în Grupul ECR, deoarece era în favoarea României să fim mai multe voci de români acolo. Am făcut și alte demersuri pentru a ajuta AUR să-și întărească relațiile internaționale.

În momentul actual, însă, mergem separat la alegerile prezidențiale și parlamentare. În ultimele luni ne-am mai întărit, iar din calculele pe care le-am făcut, vom trece de 5% la parlamentare, obținând minimum 30 de parlamentari PNCR.

„Există unii suveraniști care îl iau pe Ceaușescu ca model”

Ziare.com: Totuși, cum explicați această divizare a suveraniștilor din România? Și dumneavoastră ați anunțat că veți candida pentru Cotroceni, și Simion, și Șoșoacă, și Georgescu, și Călinescu. De asemenea, mai există pe margine Funar.

C.T.: Există unii care îl iau pe Ceaușescu și comunismul ca model de suveranism. Aceștia uită, însă, răul făcut de sovietici, de comunism și mai ales, de Ceaușescu, care a ținut o țară întreagă într-un lagăr și în foame și care a omorât români ce voiau să fie liberi. Nostalgia este păcătoasă și, din păcate, memoria oamenilor este scurtă. Comuniștii au încercat să distrugă toată elita intelectuală și spirituală a României, ca să ne reducă la condiția de cobai în laboratorul socialismului. Libertatea este sacră și orice narațiune în favoarea regimului comunist este toxică.

Alții consideră că o apropiere de Putin și susținerea planurilor imperialiste ale Rusiei ar proteja suveranitatea României. Pentru aceștia e suficient să citească ce spuneau oamenii politici români de după 1859, că ambițiile imperialiste ale Rusiei sunt o amenințare existențială la adresa României.

Poziția mea și a PNCR e că România este suverană pentru că poporul român e suveran. Așa spune Constituția. Direcția României e spre Vest nu ca punct cardinal, ci ca valori care au creat civilizația europeană occidentală, adică libertate, stat de drept, democrație, suveranitate națională.

„Suveranitatea României este amenințată militar de la est, dar și pe cale jurisprudențială de la vest, prin decizii abuzive”

Ziare.com: Care sunt perspectivele suveranismului în România, în contextul acestei divizări?

C.T.: Suveranitatea este starea naturală a oricărui stat liber, de aceea apărarea suveranității este o obligație pe care o au toate partidele. Așa scrie în Constituție. Doar într-o țară suverană, care-și decide propriul destin, poți avea discuții democratice despre chestiuni ideologice.

În acest moment, suveranitatea României este amenințată militar de la est, dar și pe cale jurisprudențială de la vest, prin decizii abuzive ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a decis că dreptul UE este superior Constituției. Contra fiecărei amenințări, România trebuie să se pregătească pe măsură: împotriva amenințării de la est, să-și întărească armata, pe care să o echipeze pe măsură, iar împotriva amenințării de la vest, să-și pregătească o clasă politică puternică, de elită, care să știe să apere suveranitatea României în cadrul și în fața instituțiilor europene, să ne protejeze inclusiv de curentele ultraprogresiste care susțin legi care permit mutilarea adolescenților. Libertatea nu este libertarism.

Pe scurt, România are nevoie de a o mișcare conservatoare care să conserve normalitatea, iar asta vrea să facă PNCR.

Cum comentează Cristian Terheș acuzațiile potrivit cărora europarlamentarul ar fi „omul serviciilor"

Ziare.com: Au fost lansate acuzații la adresa dumneavoastră, cum că ați fi „omul serviciilor", după ce v-ați anunțat candidatura la prezidențiale. Cum comentați?

C.T.: Cei care promovează asemenea minciuni despre mine sunt persoane care se laudă public că sunt în relații directe cu generali de securitate vechi sau noi, care le răspund la telefonul personal. La cât de coordonat au acționat, se vede cu ochiul liber că au acționat la ordin. Din păcate, în peisajul politic românesc este multă diversiune și dihonie. Sunt un om liber, iar deciziile pe care le iau sunt strict pe baza conștiinței și a ceea ce cred că e bine pentru țara și națiunea română.

Ziare.com: Există partide extremiste în România? Dacă da, care sunt acestea?

C.T.: Personal, evit să etichetez un partid cu astfel de atribut, deoarece înseamnă a-i eticheta pe toți din acel partid ca extremiști, ceea ce e exagerat. O anumită politică publică, însă, poate fi etichetata ca extremistă, iar un exemplu e votul dat în Parlamentul European de către europarlamentarii PSD și USR, că bărbații pot să nască, promovând anormalitatea, ca bărbații să fie femei și femeile sa fie bărbați. Noaptea minții!

Societatea și democrația românească ar fi mai sănătoasă dacă s-ar discuta pe fondul ideilor, în loc să se rezume tot la atribute și etichete.

Ce se mai întâmplă în scandalul vaccinurilor

Ziare.com: În perioada COVID, dumneavoastră, împreună cu alți colegi din Parlamentul European, ați prezentat niște contracte, în mare parte cenzurate, care ar fi, de fapt, acordul Comisiei Europene cu marile companii farmaceutice de furnizare a serurilor. Ce se mai întâmplă în acest caz?

C.T.: Contractele privind achizițiile de vaccinuri, pe care le-am făcut publice cu zeci de pagini înnegrite, nici acum nu au fost publicate în integralitate, astfel încât lumea să afle ce conțin, de fapt. Mă lupt în continuare pentru publicarea acestor contracte, deoarece există clauze în ele de exonerare a companiilor farmaceutice, pe care poporul trebuie să le cunoască.

În ceea ce privește vaccinurile anti-COVID, acestea, se dovedește, nu au fost nici sigure, nici eficiente. Mulți dintre cei care s-au vaccinat suferă efecte adverse, iar transmisia virusului tot nu e oprită de aceste injecții.

Iar dacă tot suntem la acest capitol, nu mă simt reprezentat de doamna Ursula Von der Leyen, care este anchetată pentru trafic de influență și care, în perioada pandemiei, a transformat UE, dintr-un spațiu al libertății, într-o pușcărie digitală. Din câte a declarat, modelul a fost unul de succes, pe care va dori să-l continue. Eu mă voi opune acestei tiranii digitale.

