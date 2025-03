Cristian Terheș anunță că TikTok recunoaște eliminarea a peste 300.000 de conturi false implicate în alegerile prezidențiale din România

TikTok a eliminat peste 300.000 de conturi false și a blocat aproape 600.000, conturi implicate în coruperea alegerilor prezidențiale din România. O rețea de 4.453 de conturi cu 8.800 de urmăritori a operat din Turcia și a vizat publicul român, susține europarlamentarul Cristian Terheș.

Candidatul PNCR la alegerile prezidențiale din 2024, Cristian Terheș, afirmă că a fost primul care a cerut anularea primului tur. "Avem peste 300.000 de conturi false care au spamat la alegerile prezidențiale de anul trecut", a declarat fostul candidat, făcând referire la ultimele date transmise de TikTok, în care se precizează că fost blocate în plus 116.000 de conturi spam și eliminate alte 59.000 de conturi suplimentare.

Europarlamentarul Cristian Terheș a transmis pe Facebook că a prezentat în ședința din cadrul Comisiei speciale a Parlamentului European pentru Scutul Democrației (EUDS) extrase dintr-un comunicat oficial al TikTok, în care se arată că sute de mii de conturi au fost închise sau blocate pentru că au spamat la alegerile prezidențiale din România. Zeci de mii dintre aceste conturi au fost operate din Turcia, conform aceluiași comunicat.

Terheș a făcut o analiză a comunicărilor TikTok referitoare la influențarea ilegală a alegerilor din România, arătând că, deși inițial rețeaua a spus că "nici o neregulă nu a avut loc în timpul alegerilor", ulterior reprezentanții săi au precizat că "au eliminat 115.000 de conturi false doar din România și au blocat peste 400.000 de conturi spam".

La finalul anchetei, TikTok comunica oficial că "au eliminat alte 92.000 de conturi false, în plus față de blocarea a încă 33.000 de conturi", din care "o rețea de 4.453 de conturi cu 8.800 de urmăritori, care a operat din Turcia și a vizat publicul român".

Cristian Terheș susține că el a fost cel care a formulat plângerea inițială către Curtea Constituțională a României, cerând anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, însă nu pentru conturile false de pe TikTok, ci din alte două motive. În primul motiv invocat, europarlamentarul Partidului Național Conservator Român (PNCR) a susținut că unul dintre candidați ar fi primit, în mod ilegal, voturi de la un alt candidat.

"Dar al doilea motiv se referea la domnul acesta, Călin Georgescu, iar problema pe care am invocat-o nu avea nimic de-a face cu Rusia, ci cu faptul că a declarat zero cheltuieli în timpul campaniei" și că "a avut o campanie online care a încălcat legea română, în principal pe TikTok", a comunicat C. Terheș.

La acel moment, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată contestația candidatului PNCR cu privire la rezultatul turului 1 la alegerile prezidențiale.

