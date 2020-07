Europarlamentarul Cristian Terhes a introdus gresit procesul in care-i chema in instanta pe Vela, Orban si Iohannis: Tribunalul Bucuresti declina cazul la Curtea de Apel Bucuresti

Comparatia cu detinutii

De ce a fost declinat

Motivul pentru care europarlamentarul a deschis acest proces : incalcarea dreptului la libertate individuala cu ocazia starii de urgenta.Ales pe listele PSD , fostul preot Terhes a parasit in luna mai familia social-democratilor europeni (S&D) din Parlamentul European pentru grupul ECR (al Conservatorilor si Reformistilor Europeni) din care face parte ECPM (Miscarea Politica Crestina Europeana), partid la care este afiliat PNTCD Intr-o postare de pe Facebook , europarlamentarul sustinea in luan mai ca interdictia parasirii locuintei sau a gospodariei este o limitare similara arestului la domiciliu, o detentie administrative. Actiunea in instanta a fost inregistrata pe 8 mai."Pentru comparatie, interdictia impusa unei persoane de a parasi zona internationala a unui aeroport (o zona foarte extinsa, ce poate include restaurante, magazine, hoteluri) a fost considerata in jurisprudenta europeana o privare de libertate. Condamnatii care executa pedeapsa in regim deschis pot circula liber in interiorul penitenciarului, intr-un spatiu cu mult mai mare decat o locuinta, dar sunt in stare de privare de libertate.Condamnatii care executa pedeapsa in regim deschis pot desfasura activitate de munca in afara penitenciarului si fara paza, parasind zilnic penitenciarul la o anumita ora si fiind obligati sa se intoarca la o anumita ora, dar situatia lor juridica este tot de privare de libertate, intrucat faptul de a nu se intoarce constituie evadare", scrie Cristian Terhes, pe Facebook.Europarlamentarul sustinea ca o ordonanta militara nu poate decide detentia administrativa in locuinta a tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei. O inititiva care atunci cand a fost demarata a fost salutata de Antena 3 si site-urile afiliate.Dupa cum aratam, la jumatatea lunii iunie, Tribunalul Bucuresti a declinat procesul la Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii au motivat aceasta declinare prin faptul ca Terhes contesta mai multe acte acte - ordonata militara, decrete emise de premier si presedintele Romaniei, incuviintate de Parliament, iar legea prevede ca astfel de procese nu se judeca in materie civila, ci in contencios- administrativ."Paratii in cauza sunt purtatori ai autoritatii publice respectiv cei doi sefi ai executivului, Presedintele Romaniei si Primul- Ministru, Parlamentul Romaniei si Ministerul Afacerilor Interne care au emis in regim de putere publica actele administrative enuntate anterior.Prin urmare, instanta nu contesta faptul ca in materie civila tribunalele au plenitudine de competenta insa, tinand cont de obiectul si cauza cererii de chemare in judecata, sectia civila a tribunalului nu este competenta sa judece prezenta cauza care are la baza raporturi juridice de putere publica, specifice dreptului administrative," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Asa ca intregul dosar a fost trimis la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal de la Curtea de Apel Bucuresti.