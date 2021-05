Cristian Terhes a pierdut procesul in care a reclamat la CEDO statul roman. Europarlamentarul a contestat impunerea carantinei in 2020

"Nivelul de restrictii impuse asupra libertatii de miscare a reclamantului nu ne permite sa consideram ca masura de carantina generala impusa de autoritati a constituit o privare de libertate", se arata in decizia CEDO."Masura atacata nu poate fi asimilata unei masuri de detentie la domiciliu", a subliniat aceasta, judecatorii respingand cu unanimitate de voturi solicitarea europarlamentarului roman.Fostul preot greco-catolic Cristian Terhes a intrat in Parlamentul European la alegerile din 2019, pe listele PSD, pus chiar de catre Liviu Dragnea . Ulterior, Terhes a parasit familia social-democratilor europeni (S&D), pentru a se alatura grupului ECR (al Conservatorilor si Reformistilor Europeni)."Azi mi-am dat demisia din PSD, membru al grupului europarlamentar S&D, pentru a ma inscrie in Grupul ECR (Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni), din care face parte ECPM (Miscarea Politica Crestina Europeana), partid politic european la care este afiliat PNTCD . Candidatura mea la alegerile europarlamentare pe listele Partidului Social Democrat a fost urmarea unui protocol intre PSD si PNTCD, semnat intr-o conferinta de presa de presedintii celor doua partide", anunta Terhes in 2020.Anul trecut, europarlamentarul a sesizat initial instantele din Romania, considerandu-se victima unei "retineri administrative" din cauza carantinei generale care a limitat iesirile din casa in primavara anului trecut, pe durata perioadei de urgenta. Ulterior, acesta s-a plans la CEDO.