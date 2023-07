Fiul lui Cristian Țopescu, după ce a devenit prezentator la TVR: ”Visul meu când eram mic era să fiu preot”

Sebastian Felix Ţopescu (24 de ani), fiul regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, a debutat în acest an ca prezentator la TVR. „Vis sau realitate” a fost emisiunea moderată de Sebastian Felix Ţopescu, difuzată în fiecare duminică, de la 16.30.

„De curând intrat în echipa TVR 1, dar familiarizat cu tot ceea ce înseamnă munca de televiziune, Sebastian Felix Ţopescu ne dezvăluie dorinţele secrete ale vedetelor şi le ajută să şi le îndeplinească, pentru o zi”, este anunțul pe care l-a făcut TVR înainte de primul sezon al emisiunii lui Țopescu junior.

”Visul meu când eram mic era să fiu preot, nu știu de ce, dar asta e prima pe care mi-o amintesc, și cred că părinții mei nu și-ar fi așteptat niciodată să lucrez în media României.

De la 15 ani de când am plecat să lucrez în străinătate, nu credeam că am să mă mai întorc vreodată, dar când s-a ivit un proiect așa frumos și o oportunitate de a aduce umanitate în media țării în care m-am născut am zis „hai să facem, hai să arătăm poveștile oamenilor și hai să arătăm că putem să arătăm o media complet umană”.

Nu trebuie să existe scandal, nu trebuie să existe prea multă bucurie, ci doar cum e omul în sine. Mă bucur că, simt eu, am reușit să fac asta din primul sezon și sper că, în viitoarele sezoane, să fie și mai uman, și mai aproape de oameni”, a declarat Sebastian Țopescu, conform spectacola.ro.

Ads