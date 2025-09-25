CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comparat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 cu scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pentru duminică, 28 septembrie. Într-un text intitulat „Trădători și dătători”, CTP îi consideră pe moldovenii care acceptă bani pentru a vota cu partidele pro-ruse trădători, în timp ce unii români și-ar da pe gratis. „Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”, a comentat gazetarul joi, 25 septembrie.

„Rusia atacă la baionetă Republica Moldova cu sute de milioane de dolari ca să cumpere voturi. Mărimea investiției arată cât de mult își dorește Putin să ocupe Moldova. Dar, măcar, duminică lucrurile vor fi clare: nu știu câți vor vota partidele proruse, însă mulți dintre ei vor fi trădători de țară pe bani”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Gazetarul spune că România a fost mai ușor de convins, fiind necesar doar Tik-Tok-ul și candidatul susținut de Federația Rusă, Călin Georgescu.

„România s-a dovedit a fi mai ieftină pentru ruși, nu a fost nevoie decât de prostirea românilor cu Tik-Tok-ul ca să-l voteze pe celavecul lor, Dumnezeilă. Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

Poliția din Republica Moldova a descoperit dovezile unei încercări de fraudare masivă a alegerilor parlamentare, dar și de provocare a unor „dezordini în masă”.

