CTP ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump: ”Își mai amintește cineva de țările pe care voia să le înșface? Peace of Shit”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:37
Cristian Tudor Popescu ironizează bilanțul ”Făcătorului de Pace” Donald Trump FOTO: White House

Pacea obținută în Gaza și războiul pe care Donald Trump îl duce în SUA îl califică pe președintele american pentru premiul Nobel pentru „Peace of shit”, comentează Cristian Tudor Popescu luni, 20 octombrie. Jocul de cuvinte care se traduce atât prin „pace de rahat”, cât și „canalie” este explicat de ziarist prin „câteva dintre marile realizări ale dealerului de viață și moarte Trump”.

„Hamas a considerat că e o bună afacere să dea cei câțiva ostatici care mai erau în viață în schimbul eliberării din pușcăriile israeliene a aproape 2000 de teroriști care le pot întări de îndată rândurile. După care, nici gând să depună armele, atacă din nou, primind riposta IDF. Supărat că i se strică pacea Lui, celebrată într-un chiolhan la vârf în Mamaia Mării Roșii, Trump Conciliatorul mârâie soluția finală, care era și cea inițială: „Atunci îl las pe Bibi să radă Gaza la nisip””, a ironizat Cristian Tudor Popescu realizarea lui Trump din Orientul Mijlociu, pentru care președintele american a spus clar că își dorește un premiu Nobel pentru Pace.

Gazetarul a amintit și de promisiunile lui Trump înainte de a fi ales pentru al doilea mandat la Casa Albă. În campanie, Donald Trump promitea că va încheia războiul din Ucraina în 24 de ore, termen extins apoi la „câteva zile” și „câteva săptămâni”.

„Înainte de a fi ales, Făcătorul de Pace trâmbița că oprește războiul din Ucraina în 24 de ore, deoarece „știu eu ce să le spun lui Putin și Zelenski”. Și le-a spus. A trecut aproape un an de atunci, timp în care regele Trump i-a făcut curte asiduu lui Putin, după care a suferit o decepție în amor, declarând Rusia „un tigru de hârtie”, s-a căcat în capul lui Zelenski chiar în Biroul Oval, ca apoi să-l numească mare luptător, capabil să înfrângă Rusia și să recâștige toate teritoriile ocupate, înclusiv Crimeea; acum, ca și în Gaza, vine cu soluția finală și totodată inițială: „Băi Zelenski, dacă nu fuck cedezi tot ce au apucat rușii să înhațe, îl fuck las pe Putin să facă praf toată Ucraina, că e fucking tare”. Asta, după ce ucrainenii rezistă de 3 ani și jumătate Hoardei Ruse, care ar fi trebuit să-i termine într-o săptămână, potrivit pacifistului Trump”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Ziaristul l-a ironizat pe „liderul lumii libere” și din prisma situației interne a SUA.

„Acasă însă, Kingul nu „negociază” nimic. A redenumit Apărarea Departamentul de Război, război cu America: U.S. Army este aruncată asupra unor state guvernate de democrați, Trump vrea trupe federale pe străzile din Chicago, Portland, Memphis, Washington, Los Angeles. Pe cele 7 milioane de americani care au ieșit să protesteze sub semnul „No King!”, Trump și-a pus coroană, s-a suit el însuși la manșa unui bombardier și a lansat tone de căcat pe capetele lor. Într-adevăr, e o nedreptate că lui DJ Trump nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit”, a mai scris gazetarul.

„Își mai amintește cineva de Canada, Groenlanda și Panama pe care voia să le înșface în pace?”, arată Cristian Tudor Popescu în post scriptum, amintind declarațiile incendiare ale lui Trump despre anexarea acestor teritorii.

