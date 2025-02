CTP explică ”susținerea” sa pentru Crin Antonescu, după cuvintele de laudă la adresa candidatului coaliției: ”Nu am scris că îl voi vota”

După ce a fost plăcut impresionat de discursul lui Crin Antonescu ținut la validarea candidaturii sale de către PSD, Cristian Tudor Popescu revine luni, 3 februarie, cu explicații pentru cei care au înțeles că îl susține pe liberal la alegerile prezidențiale din 4 mai. „Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota”, a clarificat publicistul.

„Pot să spun că domnul Antonescu este mai limpede, mai expresiv, mai înțelept, mai convingător, cu idei mai sănătoase decât "în tinerețe"”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook duminică. După doar o zi, el a revenit cu clarificări.

“Eu nu am scris că este favorit, nu am scris nici măcar că îl voi vota. Am scris că domnul Crin Antonescu este votabil. Am scris că după ce i-am văzut performanța de ieri, discursul de la Congresul PSD, după 10 ani de absență din politică, timp după care îmi puneam întrebarea dacă mai este Crin Antonescu capabil de niște acte politice puternice, coerente, convingătoare. Iată că este! Asta am constatat, am spus că este un discurs inteligent și luminos. Spuneam că prin această apariție, Crin Antonescu m-a convins că poate să lupte cu candidații anti-europeni. Nu o să îi mai numesc suveraniști niciodată de acum înainte, este un termen total nepotrivit”, a explicat Cristian Tudor Popescu pe B1TV.

CTP a explicat și modul în care alege cu cine votează la alegerile prezidențiale.

“Criteriul meu de vot va fi ca și în precedentele alegeri prezidențiale din toamnă, îl voi vota pe acel candidat pro-european care are cele mai mari șanse, voi face și eu niște socoteli atunci înainte de a vota, să îi învingă pe candidații anti-europenilor”, a clarificat publicistul.

În 2024, Cristian Tudor Popescu l-a susținut inițial pe Kelemen Hunor (UDM) pentru funcția de preșendinte, dar și-a schimbat pe ultima sută de metri opțiunea, votând pentru candidata USR, Elena Lasconi.

