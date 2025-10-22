CTP îl compară pe Donald Trump cu Ceaușescu: ”Putin nu ține să-l dea jos, doar își bate joc de el, ca de un prost”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu consideră că grandomania președintelui american Donald Trump invită comparația cu fostul dictator Nicolae Ceaușescu. „Ar fi totuși o deosebire între cei doi regi: Trump a fost ales liber, Ceaușescu a fost pus în fruntea țării de sistemul adus de bolșevici”, consideră gazetarul.

„Cei apropiați de vârsta mea își mai amintesc urarea care se făcea pe vremea aceea (anii '80, n.r.): „Sănătate, și să ne vedem în State!”. SUA din mințile noastre era un fel de rai, al libertății, pentru unii, al abundenței, pentru alții. La un moment dat, aș fi putut să ajung acolo, prin căsătorie; am stat însă o noapte, și m-am gândit – ceva dincolo de rațiunea la care țin, un presentiment, m-a oprit. Acum, acel presentiment a crescut copleșitor, făcându-mă să mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: nici mai mult, nici mai puțin decât America lui Ceaușescu”, a povestit Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

El vede însă numeroase paralele între președintele SUA și fostul lider comunist al României.

„Scorniceșteanul a dărâmat o istorie de sute de ani a Bucureștiului, pentru a-și construi piramida sa faraonică: Casa Poporului. Donald Trump smulge bucăți din seculara Casă Albă ca să facă în loc o sală de bal de 8.000 mp, probabil copie după Sala Oglinzilor, care i-a plăcut lui la Palatul Versailles. Vizavi de Lincoln Memorial, vrea să ridice Arch of Trump, nu Triumph, pentru a comemora cei 250 de ani de existență ai Statelor Unite, care n-au trecut la întâmplare, ci pentru a-l aduce, într-un final apoteotic, pe El la Casa Albă. Așa vrea să se nemurească regele Trump”, spune ziaristul.

Paralele între Donald Trump și Nicolae Ceaușescu

„Ceaușescu era un ins cu patru clase, agramat, incult, ignorant, necunoscător al istoriei și culturii românești și universale, bolnav de putere, dotat cu o inteligență de câine sălbatic care conduce o haită. Trump este incult, ignorant, necunoscător și nepăsător al istoriei și culturii americane și universale, bolnav de putere, dotat cu o inteligență lacomă de escroc imobiliar și afacerist pârât, care a reușit să scape nepedepsit”, a scris Cristian Tudor Popescu.

El a identificat asemănări și între relația cu Rusia a României și a SUA.

„Relația cu Rusia a lui Ceaușescu a fost mimarea independenței față de Kremlin, pentru a obține onoruri și împrumuturi din Occident, cu care a construit, după capul lui, o economie falimentară. De fapt, dacă ar fi avut asigurarea că Moscova nu-l dă jos, Ceaușescu ar fi cooperat cu rușii, așa cum tot cooperează de luni de zile Trump cu Putin. Care nu ține să-l dea jos, doar își bate joc de el, ca de un prost”

Deosebirea dintre Trump și Ceaușeșcu

„Ar fi totuși o deosebire între cei doi regi: Trump a fost ales liber, Ceaușescu a fost pus în fruntea țării de sistemul adus de bolșevici. Dar nici asta nu se susține, dacă mă gândesc la sondajele de după 89, până la cel mai recent – toate îl dau pe Ceaușescu ca președintele cel mai bun al României”, a explicat gazetarul.

El vede situația la nivel global ca fiind tot mai gravă.

„Mintea mea nu mai găsește nicio portiță de scăpare din fața acestei constatări: în America, în România, în întreaga lume, omenirea se degradează rapid, în număr înspăimântător”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

