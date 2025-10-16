Cristian Tudor Popescu face praf apelul la mobilizare al ministrului Apărării: "Convocarea rezerviștilor e creier pané"

Cristian Tudor Popescu critică virulent apelul la mobilizare lansat de ministrul Apărării, catalogând acțiunea drept un gest de propagandă regăsită — asemănător sloganului comunist „Strâns uniți în jurul Tovarășului” — menit mai mult să arate „unitatea monolit” a populației decât să consolideze capacitatea reală de apărare.

Într-un text publicat pe pagina de Facebook, CTP susține că în locul dotărilor moderne — antiaeriene, drone, avioane şi personal instruit — statul mobilizează rezervişti nepregătiţi, transformând măsura într-un spectacol de imagine care stârnește ridicol, frustrare şi dispreț.

"Printre expresiile cheie ale propagandei ceaușiste figura și „Războiul întregului popor”. Ecou al ideii urlate de Goebbels „Război total!”, din punct de vedere militar, „Războiul întregului popor” era o prostie încă de pe atunci, când deja avansase conceptul de armată profesionistă. Politico-propagandistic însă, ea întărea lozinca „Strâns uniți în jurul Tovarășului Nicolae Ceaușescu!”, „unitate de monolit”, în orice condiții.

Nu altceva a făcut actualul guvern, din inițiativa ministrului Apărării. Militar vorbind, convocarea rezerviștilor e creier pané. Ea vine însă, în logică politico-propagandistică, după ce șeful Armatei, gen. Gheorghiță Vlad, tocmai a anunțat, ritos, că România poate face față, aidoma Ucrainei, unui atac al Rusiei. Cu ce? Cu rezerviști buimăciți, luați de la muncă.

Ca România să reziste 2-3 zile în cazul unei invazii, până se mobilizează NATO, e nevoie de apărare antiaeriană, de drone, de avioane, de tancuri și de militari capabili să le mânuiască. Nu de civili bătrâiori cu pușcoace pe câmpuri. Dar, cozile din fața comisariatelor militare, comparabile cu cele de la moaștele sf. Parascheva, sunt menite să demonstreze că în jurul conducătorilor există o unitate de monolit a poporului, gata să alerge într-un suflet când sunt chemați la luptă. Fie și sub amenințarea amenzilor de mii de lei, în caz că nu se prezintă la „ezerciț” – Garda Civică din „O noapte furtunoasă” era ceva mai bine organizată patriotic", arată CRistian Tudor Popescu.

Jurnalistul e de părere că acest "agerism de imagine al ministrului Apărării ar fi fost numit în argoul militar, de pe vremea când făceam eu armată, „și-a băgat baioneta-n cur”, având în vedere enervarea, râsul și disprețul pe care le-a produs. Ca să nu mai vorbim de prilejul lansării veșnicelor minciuni că mergem la război", mai spune acesta.

Popescu remarcă și "războiului înverșunat al vorbelor din coaliția de guvernare", în care partenerii își sar la beregată.

"Grindeanu face guvernul „adunătură de idioți”, Bolojan amenință primarii cu dosare penale și pușcărie, parlamentarul USR Ungureanu îi face plângere penală lui Bolojan... Iar dna Vulguța Vasilescu anunță că nu merge ca în Miorița, cel vrâncean și cel ungurean (PNL+USR sau invers) să se înțeleagă ca să-l omoare pe moldoveanul PSD. Are dreptate dna Vulguța – cel moldovean, cel vrâncean și cel ungurean vor rămâne împreună în coalția ciobanilor, având ca obiectiv belirea oilor.

P.S.Paznicii de la cimitirul Ghencea raportează zgomote ciudate în zona mormântului lui Ion Iliescu. Se pare că fostul șef al Secției de Propagandă a CC al PCR se răsucește în groapă în vreme ce urmașul său, Grindeanu I Creștinătorul, aduce Partidul la cele sfinte, iar secretarul general PCR, Stănescu Armetică, zice chiar așa, mai ieftin n-o lasă: „Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu e!”, arată Cristian Tudor Popescu.

