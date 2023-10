CTP: "Nu am mamă, nu am tată" De ce a acceptat jurnalistul o nouă ofertă după un an și jumătate de pauză

Cristian Tudor Popescu s-a întors în spațiul media. El va fi invitat permanent în cadrul emisiunii Cap la Cap, realizată de Anca Simina.

Emisiunea se va difuza pe canalul de Youtube Record Talks.

"Mă bucur să fiu în spațiul ăsta, de aici de la voi. Aici, în ringul ăsta video, audio nu am mamă, nu am tată, nu am făptură adorată. Din acest motiv, am avut probleme cu partenerii mei de-a lungul timpului, că am făcut multe emisiuni în doi.

Am primit o serie de oferte de un an și jumătate, de când m-am retras din televiziune. Și de la telviziuni și din spațiul video de pe net. Am primit acum și de la Recorder.

Dintre toate aceste oferte, m-am oprit la Recorder pentru că îi cunosc pe Mihai Voinea și pe Cristian Delcea de vreo 10 ani și consider că sunt printre ultimii jurnaliști onești, profesioniști din această entitate care însă se mai numește presă.

M-a făcut să aleg această ofertă faptul că am încredere în probitatea profesională a celor de aici și faptul că nu există aici un patron, un mogul. Pe mine publicul m-a salvat mereu. Faptul că numai publicul este patronul Recorder este iar un element decisiv".

