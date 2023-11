CTP, despre scandalul dintre Elena și Oana Lasconi: "Se știu foarte bine, sunt ca țiganul cu scânteia" VIDEO

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre povestea dintre Elena Lasconi și fiica ei, Elena.

După ce a afirmat că a votat pentru familia tradițională, Elena Lasconi (51 de ani) s-a trezit cu un mesaj extrem de dur din partea fiicei ei, Oana (31 de ani), membră a comunității LGTB.

Elena Lasconi, care era prima candidată a USR pe lista pentru europarlamentare, s-a autoeliminat de pe această listă.

Cristian Tudor Popescu e de părere că și Elena, și Oana Lasconi, și-au făcut un calcul extrem de cinic și încearcă să profite politic de pe urma acestei situații.

CTP, în emisiunea Recorder Talks:

"Așchia nu sare departe de trunchi. Așa mamă, așa fiică. Mama ce a zis? Fiindcă am eu interesul acum să iau niște voturi o zic pe asta cu familia tradițională. Nu mă gândesc o secundă că am o fiică și că e în situația asta. Sun dispusă să nu țin seama că am o progenitură care este în situația asta.

La rândul ei, această fată, ce discurs are acum? Sunt distrusă, dezgustată, simt o durere. Ce durere simți, mă, la 31 de ani după ce te-ai despărțit de maică-ta de ani și ani de zile și declari după aia că te-a abandonat, te-a pus să minți că sunteți în relații bune și de fapt sunteți despărțite?

Se știu foarte bine, ca țiganul cu scânteia, amândouă. Vii și faci tot teatrul ăsta. Fata, după ce face această tragedie, vine și ne spune că intră în politică. Cinismul celor două e formidabil, mamă și fiică, profită amândouă în mod jegos, că așa zice fata la un moment dat, atitudine homofobă jegoasă, profită una de alta în scop de afirmare politică".

Ads