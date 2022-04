Gazetarul Cristian Tudor Popescu a discutat despre cazul jurnalistei Emilia Șercan, care a devenit ținta unei operațiuni de compromitere după ce a publicat o analiză prin care arăta că teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă este plagiată.

CTP a declarat vineri, 8 martie, că Nicolae Ciucă urmărește să nu existe nicio pronunțare privind suspiciunile de plagiat și că, la cum funcționează justiția din România, cu siguranță nu va exista un verdict în decursul acestui an.

”Cât despre plagiat, am văzut ce este acolo, părerea mea este că e clar un plagiat, m-am uitat și eu acolo, nu hotărăsc eu dacă e plagiat, hotărăște CNATDCU, care nu va hotărî nicidecum, pentru că nu poate, pentru că nu e lăsat și am explicat cum s-a făcut asta și s-a făcut cu organe ale statului, prin intervenția directă a domnului Ciucă în justiție, care a cerut suspendarea celor trei plângeri de plagiat făcute, deci CNATDCU nu poate să acționeze, iar justiția știm ce pas are, deci anul ăsta nimic, nu se face nimic.

Între timp, însă, s-a întâmplat ceva mai grav cu jurnalista Emilia Șercan, cea care a prezentat ceea ce consideră ca fiind o dovadă de plagiat. E, acum ce trebuia să se întâmple? Să vedem: așa e, cum spune Emilia Șercan? Fragmentele alea prezentate reprezintă un plagiat?

Ideea de partea cealaltă a domnului Ciucă este să nu existe nicio pronunțare, nu să se facă o pronunțare, așa cum a zis sus și tare, cu glas mare, don general imediat după acuzația de plagiat: să cerceteze CNATDCU imediat, de urgență, să-mi repereze onoarea! Și pe de altă parte, a blocat cercetarea! Deci nu se cercetează nimic!”, a declarat CTP la Digi24.

Ads

CTP a discutat și despre faptul că informații din dosarul poliției au fost scurse în presă și că autoritățile nu cercetează deși au trecut deja zile întregi de când Emilia Șercan a solicitat în repetate rânduri reacții din partea autorităților.

”Și între timp, Emilia Șercan prezintă acum documente, prezintă date, prezintă fapte cu scurgerea unor fotografii, depuse chiar de ea - pentru că a fost

amenințată, a fost încercare de șantaj cu acele fotografii și ea le-a depus la poliție ca dovadă a șantajului cu amenințarea asupra ei. Și alea s-au scurs instant după aceea în presă pentru, evident, a o compromite pe Emilia Șercan. Rezultă că poliția le-a scurs în presă! După aceea, are loc o încercare, spune Emilia Șercan, de acoperire a acestei tentative de compromitere a ei tot de către poliție.

Ads

Problema este că nu e cercetat, de fapt, de nimeni, deci o fi așa, n-o fi așa cum spune Emilia Șercan? Nimeni, de zile în șir! E foarte simplu să verifici ce este acolo, acuza este clară: n-avea de unde, acele fotografii nu puteau fi scurse decât de la poliție din dosar, unde au fost de depuse de Șercan.

Și au fost scurse, în mod evident, pentru a o compromite, având în vedere că doamna Șercan a acuzat de plagiat altă uniformă decât cea de polițist, asta de general de armată, care acum este și premier, este și șef de partid, cum să te apuci acuma, domnule? Și e și război, domn'e, acuma, și sunt vremurile astea grele, ne apucăm acuma să îl mai întrebăm de un plagiat de acum nu știu câți ani, 15 ani, pe Ciucă? Hai, domnule, să fim serioși!”, a mai declarat CTP.

Ads