CTP are de ales între Ciolacu și Șoșoacă-Simion. Comparație cu Iliescu și C.V. Tudor: ”Îmi venea să-mi trag un pumn”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat încă printr-o postare pe Facebook opțiunile electorale pe care le va avea la alegerile din acest an, comparându-i pe Marcel Ciolacu și cuplul Șoșoacă-Simion cu fostul președinte Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

”După 24 de ani, mă așteaptă iarăși un vot crâncen. Atunci, am avut de ales între Iliescu și C.V. Tudor. Acum, între Ciolacu și Șoșoacă-Simion.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință să-l opresc pe C.V. Tudor, folosind chiar și metode păcătoase de manipulare a opiniei publice – l-am descris ca fascist și sectant religios. Cred că am reușit într-o măsură. Împotriva lui Șoșoacă-Simion, însă, nu pot face mare lucru”, a precizat CTP în deschiderea textului său.

”În 2000, am votat cum trebuia să votez. Deși îmi venea să-mi trag un pumn după ce am băgat hârtia în urnă. Sper să mai am tăria nervoasă pentru așa ceva și anul ăsta. Fie și cu masca pe figură...”, a încheiat jurnalistul.